Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πρωταθλητή του NBA, Κώστα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχάρη τον αδερφό του Κώστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA με τους Λέικερς.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA με τους Λέικερς, γεμίζοντας με υπερηφάνεια τον μεγαλύτερο του αδερφό, Γιάννη.

Ο “Greek Freak” παρακολούθησε τα παιχνίδια των τελικών από την Αθήνα και έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κώστα.

“Συγχαρητήρια Κώστα. Είμαι τόσο περήφανος για σένα! Είσαι πρωταθλητής ΝΒΑ. Εκπληκτικός τρόπος να εκπροσωπείς την οικογένειά μας και τις χώρες μας”, έγραψε ο Γιάννης στο twitter.

Congratulations @Kostas_ante13 I’m so freaking proud!! You are a NBA champ for life ❤️❤️❤️ Way to represent our family and our countries. pic.twitter.com/abqBFoWqsc