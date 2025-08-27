Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη για το Eurobasket: «Η Εθνική μπάσκετ είναι η ομάδα μας, καλή επιτυχία»

Λίγο πριν την πρεμιέρα της Εθνικής μπάσκετ στο Eurobasket, ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και την συμμετοχή της στην διοργάνωση.

Ο Νίκος Γκάλης ο οποίος αποτέλεσε μέλος και ηγέτης της Εθνικής μπάσκετ το 1987 και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket, θέλησε να ευχήθηκε καλή επιτυχία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καλώντας παράλληλα όλους τους Έλληνες να στηρίξουν την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» στο τουρνουά.

«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική μπάσκετ κάνει την πρεμιέρα της στην διοργάνωση την Πέμπτη (28/8/25) στις 21:30 απέναντι στην Ιταλία, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύει στη νίκη.