Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Ζεπ Μπλάτερ έριξε “βόμβα” για το Μουντιάλ του 2022, υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να αλλάξει χώρα μετά τις κατηγορίες δωροδοκίας για το Κατάρ.

Ο Μπλάτερ τόνισε ότι πρώτη επιλογή σε μία τέτοια περίπτωση θα ήταν οι ΗΠΑ, οι οποίες και διεκδικούν ούτως ή άλλως το επόμενο Μουντιάλ, αυτό που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ έχει βρεθεί εξ αρχής στο “στόχαστρο” για τις συνθήκες εργασίας στην κατασκευή των γηπέδων, αλλά πλέον κατηγορείται και για δωροδοκίες μελών της FIFA, ώστε να υποστηριχθεί η υποψηφιότητά του η οποία και επιλέχθηκε τελικά για το 2022.

«Θα μπορούσε να γίνει στη Γερμανία, αλλά θα ήταν το δεύτερο σερί Μουντιάλ στην Ευρώπη κι αυτό θα αποτελούσε πρόβλημα. Γι’ αυτό μάλλον δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν αντί να πάρουν τη διοργάνωση του 2026. Μπορούν να το κάνουν, όπως και η Ιαπωνία, που διεκδικούσε κιόλας το Μουντιάλ του 2022».

