Το «μπάσταρδε» του Φλορεντίνο Πέρεθ στον Λεβαντόφσκι και η αντίδραση του Πολωνού επιθετικού της Μπαρτσελόνα

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είδε την Μπαρτσελόνα να παίρνει ακόμα έναν τίτλο μέσα από τα χέρια της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο έδωσε το “παρών” στην απονομή του Super Cup Ισπανίας και αναγνώρισε με τον τρόπο του την αξία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε και φέτος τον τίτλο, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να τηρεί, πάντως, το πρωτόκολλο και να δίνει κανονικά το “παρών” στην απονομή των μεταλλίων στους Καταλανούς.

Ο πρόεδρος των Μαδριλένων συνεχάρη έναν-έναν τους παίκτες των Καταλάνων, ενώ όταν είδε τον Ρομπέρτ Λεβαντόφσκι, τον αποκάλεσε με χιούμορ “μπάσταρδε”

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα αντέδρασε με χαμόγελο στην ατάκα του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος αναγνώρισε την αξία του.

Ο 37χρονος επιθετικός έχει σκοράρει 12 φορές σε 18 αναμετρήσεις απέναντι στη Ρεάλ στην καριέρα του, ενώ σκόραρε και στον τελικό του Super Cup.