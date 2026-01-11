Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2 τελικό: Οι «μπλαουγκράνα» σήκωσαν το Super Cup Ισπανίας

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα κοντράρονται στο «Κινγκ Αμπντουλάχ» της Τζέντα, για τον τίτλο του Super Cup Ισπανίας. Οι «μπλαουγκράνα» διεκδικούν τον 16ο τίτλο τους στη διοργάνωση και δεύτερο σερί, ενώ η «βασίλισσα» έχει 13 κατακτήσεις στο θεσμό, με τελευταία το 2024
Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Ασένθιο, η μπάλα πάνω στον αντίπαλο πορτιέρε
Οι μερένγκες κυκλοφόρησαν την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Καρέρας έπιασε ανενόχλητος το πλασέ από το πέναλτι, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον αντίπαλο πορτιέρε
ο Ράσφορντ έφυγε στην κόντρα, έπιασε το σουτ λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, ξη μπάλα πέρασε ελ΄χιστα άουτ
Ο Ραφίνια πήρε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής κι έκανε το σουτ, έχοντας παράλληλα γλιστρήσει. Η μπάλα κόντραρε λίγο στον Ασένσθιο, μπέρδεψε τον Κουρτουά και έφτασε στα δίχτυα της Ρεάλ
Μεγάλη επέμβαση ο Κουρτουά στο σουτ του Γιαμάλ
Σέντρα - ξυράφι του Γιαμάλ, ο Κουρτουά έδιωξε με τις γροθιές
Ο Ροντρίγκο έπιασε το πλασέ, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και από θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- ο πορτιέρε της Μπαρτσελόνα έπεσε και μπλόκαρε
Ο Γκαρσία έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Βινίσιους, μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Σουτ του Ροντρίγκο έξω από τη μεγάλη περιοχή και παό θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- ο Γκαρσία έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
ο Χάουσεν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Γκονζάλο Γκαρθία, ενώ έπεφτε στο έδαφος, “εκτέλεσε” χωρίς ισορροπία για το 2-2.
ο Πέδρι κάνει την κάθετη στην καρδιά της άμυνας, της Ρεάλ και ο Λεβαντόφσκι με λόμπα νίκησε τον Κουρτουά στο τετ-α-τετ
Ο Βραζιλιάνος πήρε τη μπάλα από τα αριστερά, απέφυγε με «τούνελ» τον Κουντέ για να μπει στην περιοχή, έκανε ό,τι ήθελε την υπόλοιπη άμυνα της Μπαρτσελόνα με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το 1-1
Ο Κουρτουά έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ τυο δυνατό σουτ του Φερμίν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά
Από λάθος στη μεσαία γραμμή των “μερένγκες” που πούλησαν εύκολα τη μπάλα, ο Ραφίνια δέχθηκε την μπάλα από αριστερά και με τρομερό σουτ -από θέση αριστερά- νίκησε τον Κουρτουά.
Διαγώνια μπαλιά προς τον Ραφίνια, ο Βραζιλιάνος μοπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, αλλά έκανε κακό πλασέ
Νέα μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Μπαρτσελόνα, ο Γκαρσία δεν μπόρεσε να πιάσει καλά το σουτ ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από τον άξονα, με τον τερματοφύλακα των καταλανών να μπλοκάρει εύκολα
ο Κουρτουά έδιωξε το συνατό σουτ του Ραφίνια
Επέλαση του Βινίσιους από τα αριστερά, αλλά το πλασέ που έκανε δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον πορτιέρε της Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα έχει μπει καλύτερα στο ματς και πιέζει για το γκολ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρθία, Μπάλντε, Κουμπαραί, Πέδρι, Ραφίνια, Φερμίν, Ντε Γιονγκ, Κουντέ, Γιαμάλ, Έρικ, Λεβαντόφσκι
Ρεάλ Μαδρίτης (Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο, Χουισέν, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Ροντρίγκο, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Γκονζάλο
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Από την άλλη μεριά, ο Τσάμπι Αλόνσο, επέλεξε να προστατεύσει αρχικώς τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και τον άφησε στον πάγκο
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα βγει στον αγωνιστικό χώρο πάνοπλη, χωρίς να έχει κάποια απουσία και να θέλει να επαναλάβει τον περσινό τελικό ώστε να κατακτήσει back to back το τρόπαιο
Οι «μπλαουγκράνα» διεκδικούν τον 16ο τίτλο τους στη διοργάνωση και δεύτερο σερί, ενώ η «βασίλισσα» έχει 13 κατακτήσεις στο θεσμό, με τελευταία το 2024
Το ισπανικό clasico διεξάγεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup Ισπανίας μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης