Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2 τελικό: Οι «μπλαουγκράνα» σήκωσαν το Super Cup Ισπανίας

45+2'

ΓΚΟΛ για την Ρεάλ, 1-1 με τον Βινίσιους

Ο Βραζιλιάνος πήρε τη μπάλα από τα αριστερά, απέφυγε με «τούνελ» τον Κουντέ για να μπει στην περιοχή, έκανε ό,τι ήθελε την υπόλοιπη άμυνα της Μπαρτσελόνα με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το 1-1