Το NBA ακύρωσε το δέκατο ριμπάουντ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τελευταία φάση του αγώνα με τους Γουίζαρντς, σβήνοντας έτσι το triple double του Έλληνα σταρ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έψαχνε ένα ριμπάουντ κόντρα στους Γουίζαρντς για να σημειώσει triple double και το βρήκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην τελευταία φάση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σταρ των Μπακς έτρεξε στη μπασκέτα των γηπεδούχων, πέταξε τη μπάλα στο ταμπλό με αποτέλεσμα να «γράψει» στη στατιστική του, το δέκατο ριμπάουντ.

«Στην αρχή σκέφτηκα να σκοράρω, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις, κρατάς τη μπάλα. Προσπάθησα να παίξω έξυπνα. Σαν να έκλεψα ένα ριμπάουντ», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τελικά το NBA έσβησε το δέκατο ριμπάουντ και ακύρωσε το τέταρτο φετινό triple double του Αντετοκούνμπο.

And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL