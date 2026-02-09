Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί μπλεγμένο στο σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει δημοσιεύσει πολλά έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, με πολλά ονόματα διασημοτήτων όλων των χώρων να βρίσκονται εκεί. Από το χώρο του αθλητισμού, υπάρχει και αυτό του άλλοτε σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Φρανκ Ριμπερί.

Για την ακρίβεια στα έγγραφα της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν αναφέρεται: «Γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε [διαγραμμένο] ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου έλεγε κάτι, αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ.

Λίγα χρόνια πριν, είχε χτυπήσει την πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε ένα κέντρο διασκέδασης και την είχα συμβουλεύσει να υποβάλει καταγγελία. Τότε ήρθε με τον Φρανκ Ριμπερι και η Δικαστική Αστυνομία της Βερσαλλίας έφτασε επειδή ζήτησε να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε ένα περιστατικό το 2010, όπου ο Ριμπερί ήταν ένας από τους τέσσερις ποδοσφαιρστείς, μαζί με τον Μπενζεμά, που είχαν κατηγορηθεί για προσέλκυση ανήλικης ιερόδουλης. Τα γαλλικά δικαστήρια, όμως το 2014, είχαν απορρίψει τις κατηγορίες σε βάρος τους.