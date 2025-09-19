Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της GBL και το πρώτο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός της σεζόν στο ΣΕΦ

Στις 4 Οκτωβρίου ξεκινά η δράση του ελληνικού πρωταθλήματος
Ο Γουόκαπ κόντρα στον Γκραντ
Ο Γουόκαπ κόντρα στον Γκραντ/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η GBL ξεκινά στις 4-5 Οκτωβρίου με κορυφαίες αναμετρήσεις αυτές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αλλά και το Μαρούσι – Ολυμπιακός. Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι  της σεζόν θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη αγωνιστική (12/10/25, 19:00, Newit.gr, ΕΡΤ2) στο Στάδιο Ειρήνη και Φιλίας.

Πέρα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό της 2ης αγωνιστικής είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η Μύκονος που συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη «Sunel Arena». Παράλληλα, ιστορική είναι και η επιστροφή του Ηρακλή στην GBL μετά τη σεζόν 2021-22 και θα υποδεχτεί το Περιστέρι την 1η αγωνιστική στο Ιβανώφειο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της GBL

  • Καρδίτσα – Άρης 4/10 στις 16:00
  • Κολοσσός – ΑΕΚ 4/10 στις 16:00
  • Ηρακλής – Περιστέρι 4/10 στις 19:00
  • Πανιώνιος – Περιστέρι 4/10 στις 19:00
  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 5/10 στις 13:00
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 5/10 στις 16:00
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo