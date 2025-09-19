Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της GBL και το πρώτο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός της σεζόν στο ΣΕΦ

Η GBL ξεκινά στις 4-5 Οκτωβρίου με κορυφαίες αναμετρήσεις αυτές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αλλά και το Μαρούσι – Ολυμπιακός. Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη αγωνιστική (12/10/25, 19:00, Newit.gr, ΕΡΤ2) στο Στάδιο Ειρήνη και Φιλίας.

Πέρα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό της 2ης αγωνιστικής είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η Μύκονος που συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη «Sunel Arena». Παράλληλα, ιστορική είναι και η επιστροφή του Ηρακλή στην GBL μετά τη σεζόν 2021-22 και θα υποδεχτεί το Περιστέρι την 1η αγωνιστική στο Ιβανώφειο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της GBL