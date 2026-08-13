Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι

Ο Εμπάι Εντιάι είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ ύψους 2.04μ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Βιλερμπάν, κάτι που ανάγκασε τον Ολυμπιακό να κινηθεί για την απόκτησή του, προκειμένου να καλύψει το κενό του Άλεκ Πίτερς στη θέση 4» και να πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εντιάι φημίζεται για την αθλητικότητά του και την ευχέρεια που έχει στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη. Αυτό το στοιχείο έλειπε από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη συγκεκριμένη θέση, μιας και οι Βεζένκοφ και Πίτερς δεν πλησιάζουν τα επίπεδα αθλητικότητας του Σενεγαλέζου.

Την περσινή σεζόν σε 32 ματς της Euroleague με την Βιλερμπάν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,4 μπλοκ, 1,2 κλεψίματα και 1,3 ασίστ, με 69.7% στο δίποντο και 18.1% στο τρίποντο.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών

Στα ερυθρόλευκα ο Ndiaye!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες JL Bourg (2017–2020) ADA Blois Basket (2020–2023) ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα.