Δείτε το συγκινητικό βίντεο που ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον πατέρα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέχασε την ημέρα γενεθλίων του πατέρα του, Τσαρλς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια.

Ο Έλληνας φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στο twitter με φωτογραφίες του πατέρα του μαζί του αλλά και με την υπόλοιπη οικογένεια.

«Ξέρω ότι είσαι στον Παράδεισο υπερήφανος και χαμογελάς. Χρόνια Πολλά μπαμπά», ήταν το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ανάρτηση του:

I know you are in Heaven proud and smiling down! 🙏🏽❤️ Happy Birthday Daddy. pic.twitter.com/74kzk2ckMG