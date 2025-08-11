Αθλητικά

Το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα για τη La Liga οδεύει προς Μαϊάμι

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο “σενάριο”, θα είναι η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πέρα από τον Ατλαντικό
(ΦΩΤΟ AP Photo
(ΦΩΤΟ AP Photo/Joan Monfort)

Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, οι διοικούντες την La Liga θέλουν ο αγώνας της 17ης αγωνιστικής μεταξύ Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα να διεξαχθεί στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου 2025.

Το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο «Estadio de la Ceremica», έδρα του «κίτρινου υποβρυχίου» και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πληροφορία, θα είναι η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πέρα από τον Ατλαντικό.

Σε συνέντευξή του στο CNN στις αρχές Αυγούστου, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, εξέφρασε την υποστήριξή του για την διοργάνωση ενός τέτοιου αγώνα, χαρακτηρίζοντς το ενδεχόμενο ως «μια μεγάλη τιμή».

Σήμερα (11.08.2025) θα συνεδριάσει σχετικά το ΔΣ της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FREF), που είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση αγώνων της La Liga, προκειμένου να εγκρίνει αυτήν την πρόταση. Σύμφωνα με το «The Athletic», εάν η πρόταση γίνει δεκτή, θα οδηγήσει σε «αίτημα προς την UEFA να κινήσει διαδικασίες για την έγκριση της FIFA για την αλλαγή του προγράμματος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo