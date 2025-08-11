Το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα για τη La Liga οδεύει προς Μαϊάμι

Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, οι διοικούντες την La Liga θέλουν ο αγώνας της 17ης αγωνιστικής μεταξύ Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα να διεξαχθεί στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου 2025.

Το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο «Estadio de la Ceremica», έδρα του «κίτρινου υποβρυχίου» και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πληροφορία, θα είναι η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πέρα από τον Ατλαντικό.

Σε συνέντευξή του στο CNN στις αρχές Αυγούστου, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, εξέφρασε την υποστήριξή του για την διοργάνωση ενός τέτοιου αγώνα, χαρακτηρίζοντς το ενδεχόμενο ως «μια μεγάλη τιμή».

Σήμερα (11.08.2025) θα συνεδριάσει σχετικά το ΔΣ της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FREF), που είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση αγώνων της La Liga, προκειμένου να εγκρίνει αυτήν την πρόταση. Σύμφωνα με το «The Athletic», εάν η πρόταση γίνει δεκτή, θα οδηγήσει σε «αίτημα προς την UEFA να κινήσει διαδικασίες για την έγκριση της FIFA για την αλλαγή του προγράμματος».