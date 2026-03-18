Τόφας – Καρδίτσα 90-98: Αποχαιρέτησε το Basketball Champions League με ψηλά το κεφάλι

Ιδανικό φινάλε για το ευρωπαϊκό ταξίδι της Καρδίτσας στο φετινό Basketball Champions League.

Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε η Καρδίτσα το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της στο Basketball Champions League. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου πέρασε νικηφόρα με 98-90 από την Προύσα, απέναντι στην Τόφας Μπούρσα, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καρδίτσα, η οποία μαζί με την τουρκική ομάδα είχαν αποκλειστεί από τη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον 10ο όμιλο με ρεκόρ 1-5, όσο είχε και η Τόφας Μπούρσα.

Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου εξαργύρωσε την παραγωγικότητα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, όταν σημείωσε από 30 πόντους και την άμυνα του τρίτου δεκαλέπτου, διάστημα κατά το οποίο περιόρισε τους γηπεδούχους στους 14 πόντους και εξασφάλισε στο 30΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 18 πόντων (61-79).

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας, που έδωσε ρεσιτάλ από τα 6,75 (16/30 τρίποντα), ο Χόρχλερ με 15 πόντους, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Τζέφερσον, Μάντσεν και από 13 οι Εστράδα, Δίπλαρος.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 47-49, 61-79, 90-98.

ΤΟΦΑΣ (Γιλμάζ): Φλόιντ 5 (1), Τσενγκίζ 13 (2), Πέρες 8 (1), Πόστελ 2, Γκετσίμ 6 (1), Καμπατσά 12 (1), Κιντ 6, Μπλάζεβιτς 23 (2), Μπεσόν 15 (2).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 13 (3), Χόρχλερ 15 (1), Λιάπης, Δίπλαρος 13 (3), Καμαριανός 10 (2), Κασελάκης 10 (2), Καμπερίδης 9 (3), Τζέφερσον 14 (2), Μάντσεν 14.