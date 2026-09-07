Μάρκο Νίκολιτς για το ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: «Δεν έχουμε έρθει για διακοπές στο Champions League, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της (08/09/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με το εντός έδρας παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε τις… διαθέσεις του για την παρουσία της ομάδας του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στη συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, ζητήθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς να δώσει μία υπόσχεση στους οπαδούς της Ένωσης και τόνισε ότι δεν έχει σε… δεύτερη μοίρα το Champions League, θέτοντας ουσιαστικά ως στόχο τη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενη για την παρουσία μας στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά. Είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε απλά, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είναι απλό. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ειδικά στην έδρα μας. Έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να πάρουμε τη νίκη. Ξέρουμε τον αντίπαλο, γνωρίζω προσωπικά τον ιδιοκτήτη τους. Είναι ένα σοβαρό πρότζεκτ, τα αποτελέσματά τους δεν προέκυψαν από τύχη και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση. Παίζουν 3-5-2 κυρίως, παίζουν επιθετικά, με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο για νίκη, έτσι μας βλέπουν και αυτοί. Είναι τιμή μας να ξεκινάει η διοργάνωση από την έδρα μας. Είμαστε εδώ στη φάση της League Phase του Champions League, το αξίζουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για την υπόσχεση που δίνει στον κόσμο της ΑΕΚ ενόψει της συμμετοχής του Champions League: «Δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν λέω μεγάλα λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πολύ σημαντικό να παίζεις στο ελίτ επίπεδο και να εκπροσωπείς την ΑΕΚ δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους μας να δουν την ομάδα στις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, έχουμε έρθει για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 ματς. Δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρουμε. Αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς και μπάτζετ δεν μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι πνεύμα και ποιότητα και το βλέπουμε στα αποδυτήρια. Σίγουρα δεν θα φύγουμε με μηδέν βαθμούς, αλλά

Για το αν θα σκεφτόταν κάποια αλλαγή στην τακτική προσέγγιση: «Δεν θα αλλάξουμε την τακτική ή το στυλ μας. Είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών να είναι δικά μας παιχνίδια με τον δικό μας ρυθμό. Αν προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι; Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι όπως απέναντι σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει ένα σκάουτινγκ του αντιπάλου, επιλέγουμε το προφίλ των παικτών που θέλουμε. Αν στην ίδια θέση πχ χρειάζεσαι εξτρέμ με διαφορετικό προφίλ ή κάτι άλλο σε άλλη θέση. Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή ομάδα, τα αποτελέσματά της δεν είναι τυχαία. Το γνωρίζω το πρότζεκτ συνεπώς πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Θα είναι παιχνίδι υψηλής έντασης, με άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουν οργάνωση στις στατικές φάσεις και πρέπει να είμαστε στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».