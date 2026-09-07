Ο ΠΑΟΚ ζήτησε από ΕΠΟ και ΚΕΔ να του δοθούν οι διάλογοι διαιτητή και VAR για τη φάση του Εντιαγέ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική της Super League και φαίνεται ότι δεν θα αφήσει να… περάσει έτσι το θέμα.

Με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού και ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες, υπήρξε μία φάση με τον Εντιαγέ, στην οποία οι Θεσσαλονικείς διαμαρτύρονται ότι υπήρξε “καθαρό” πέναλτι υπέρ τους, που δεν δόθηκε από διαιτητή και VAR.

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Οι φάση εξετάστηκε μάλιστα από αμφότερους και έφθασαν σε συμφωνία ότι δεν ήταν πέναλτι, γεγονός που θεωρούν… αδιανόητο στον ΠΑΟΚ. Ως εκ τούτου, ζήτησαν από ΕΠΟ και ΚΕΔ να τους δοθούν οι διάλογοι στην ενδοεπικοινωνία διαιτητή και VAR για τη φάση, με επίσημη επιστολή που εστάλη προς τις δύο αρχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι υπήρχε έτσι κι αλλιώς φάουλ στον Κάνγκουα στην αρχή της φάσης και πριν το μαρκάρισμα στον Εντιαγέ.