Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Άλμα παραμονής στην Premier League με θρίαμβο στο Λονδίνο

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο παιχνίδι με την Τότεναμ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα επικράτησε με 3-0 και έκανε τεράστιο άλμα παραμονής, βυθίζοντας τους Λονδρέζους, οι οποίοι αν δεν σοβαρευτούν θα γνωρίσουν ιστορικό υποβιβασμό.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανέβηκε στους 32 βαθμούς και άφησε την Τότεναμ στους 30, μόλις έναν περισσότερο από τη Γουέστ Χαμ (29), η οποία ηττήθηκε από την Άστον Βίλα με 2-0 και παράμεινε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.

Το σκορ για τη Νότιχαμ Φόρεστ άνοιξε στο 45ο λεπτό ο Χεσούς μετά από ασίστ του Γουίλιαμς, ενώ ο Γκιμπς-Γουάιτ διπλασίασε τα τέρματα της Φόρεστ στο 62′.

Το 3-0 διαμόρφωσε ο Αβονίγι στο 87ο λεπτό πάλι μετά από ασίστ του αριστερού μπακ των φιλοξενούμενων.

Το απίθανό για την Τότεναμ είναι ότι δεν έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026, φλερτάροντας έντονα με την Championship.

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2 (61′ Μπουένο, 90+4′ Εντόζι / 5′ Σάκα, 56′ Χιντσάπιε)

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2 (67′ Κρίστι, 81′ πεν. Κρούπι / 61′ πεν. Φερνάντες, 71′ αυτ. Χιλ)

Μπράιτον – Λίβερπουλ 2-1 (14′, 56′ Γουέλμπεκ / 30′ Κέρκεζ)

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1 (67′ Κινγκ, 73′ Γουίλσον, 90+5′ πεν. Χιμένες / 60′ Φλέμινγκ)

Έβερτον – Τσέλσι 3-0 (33′ 62′ Μπέτο, 76′ Εντιαγέ)

Λιντς – Μπρέντφορντ 0-0

Νιούκαστλ – Σάντερλαντ 1-2 (10′ Γκόρντον / 57′ Τάλμπι, 90′ Μπρόμπεϊ)

Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ 2-0

Τότεναμ – Νότιγχαμ 0-3

Αναβλήθηκε: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας