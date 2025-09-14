Τουρκία – Γερμανία 83-88 τελικό: Οι Γερμανοί κατέκτησαν το Eurobasket 2025

Τουρκία και Γερμανία πάλεψαν για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Eurobasket, το οποίο κατέληξε στα χέρια της παρέας του Ντένις Σρέντερ. Για δεύτερη φορά πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί, έχασαν ιστορική ευκαιρία οι Τούρκοι.
Ο φόργουορντ της Παρτιζάν βάζει μπροστά τη Γερμανία με 77-76
Τέσσερα λεπτά ακόμα
Στους 23 πόντους ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού που κάνει το παιχνίδι της ζωής του
Ο Τούρκος ψηλός γίνεται παράγοντας του αγώνα με 12 πόντους
Τι ματσάρα βλέπουμε
61-57 από τον Σρέντερ
Έφτασε τους 20 πόντους ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Απίστευτος παίκτης ο Τούρκος
Το πρόβλημα είναι ότι έχει 3 φάουλ
Η Τουρκία δεν μπορεί χωρίς τον Σενγκούν στην πεντάδα της
Στο καλάθι ο τελικός
Τουρκία: 13/22 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 5/8 βολές, 15 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 8 φάουλ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ.
Γερμανία: 10/18 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 20 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 5 επιθετικά), 11 ασίστ, 10 φάουλ, 8 λάθη, 1 κλέψιμο, 4 μπλοκ.
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού κάνει... παπάδες στο πλευρό του Σενγκούν
Οι διαιτητές βλέπουν στο replay το στοπ του Μπόνα στον Σρέντερ, για να δουν αν ήταν νόμιμο ή αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι
Έχει πάρει... φωτιά ο Τούρκος All Star
Μπροστά και πάλι η Τουρκία
Τρελός ρυθμός στο παιχνίδι
Ο αναπληρωματικός σέντερ της Τουρκίας κάνει τη ζημιά στους Γερμανούς
14-14 με 2/2 βολές του Σρέντερ
Πλησιάζουν στο καλάθι οι Γερμανοί
Αντιδρούν οι Γερμανοί
Ανάσα για τη Γερμανία
7-2 απαντάει άμεσα ο Σενγκούν
5-2 με 2/2 βολές του Βάγκνερ
Εκρηκτικό τουρκικό ξεκίνημα
Πρόκειται για έναν τελικό που δεν χωρούν προγνωστικά
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Eurobasket ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία
