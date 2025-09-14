Αθλητικά

Τουρκία – Γερμανία 83-88 τελικό: Οι Γερμανοί κατέκτησαν το Eurobasket 2025

Στην κορυφή της Ευρώπης η Γερμανία, λύγισε στον μεγάλο τελικό την Τουρκία
REUTERS
Eurobasket 2025
Τελικός
83 - 88
ΤΕΛΙΚΟ
REUTERS/Ints Kalnins

Τουρκία και Γερμανία πάλεψαν για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Eurobasket, το οποίο κατέληξε στα χέρια της παρέας του Ντένις Σρέντερ. Για δεύτερη φορά πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί, έχασαν ιστορική ευκαιρία οι Τούρκοι.

22:52 | 14.09.2025
Η Γερμανία κατέκτησε το Eurobasket - Νίκησε 88-83 την Τουρκία στον τελικό
22:52 | 14.09.2025
Τέλος!
22:52 | 14.09.2025
8 δευτερόλεπτα ακόμα, δεν χάνεται το ματς
22:52 | 14.09.2025
83-88 με 2/2 βολές του Σρέντερ
22:50 | 14.09.2025
Αστοχεί ο Σενγκούν σε τρίποντο
22:49 | 14.09.2025
18 δευτερόλεπτα ακόμα
22:48 | 14.09.2025
83-86 από τον τεράστιο Σρέντερ
22:47 | 14.09.2025
83-84 από τον Σρέντερ
22:47 | 14.09.2025
83-82 από τον Λάρκιν
22:46 | 14.09.2025
81-82 με τριποντάρα του Τάις - 1:49 ακόμα
22:45 | 14.09.2025
81-79 με 2/2 βολές του Λάρκιν
22:45 | 14.09.2025
79-79 με κάρφωμα του Μπόνγκα
22:41 | 14.09.2025
79-77 με τρίποντο του Σιπάχι
22:40 | 14.09.2025
Μπόνγκα για τρειιιιιιιιιιιιιιιιιιιις!

 Ο φόργουορντ της Παρτιζάν βάζει μπροστά τη Γερμανία με 77-76

22:39 | 14.09.2025
Τέταρτο φάουλ ο Σενγκούν

Τέσσερα λεπτά ακόμα

22:39 | 14.09.2025
76-74 με τρίποντο του Ομπστ
22:34 | 14.09.2025
Πέντε λεπτά ακόμα
22:33 | 14.09.2025
76-71 από τον Οσμάνι - Έξι λεπτά ακόμα για το τέλος του τελικού
22:33 | 14.09.2025
74-71 από τον Σενγκούν
22:31 | 14.09.2025
72-71 με 2/2 βολές του Τίμαν
22:31 | 14.09.2025
72-69 με τρίποντο του Μπόνγκα
22:28 | 14.09.2025
72-66 με νέο τρίποντο του Όσμαν

Στους 23 πόντους ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού που κάνει το παιχνίδι της ζωής του

22:25 | 14.09.2025
69-66 από τον Σενγκούν
22:25 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:21 | 14.09.2025
67-66 με 1/2 βολές του Σρέντερ
22:20 | 14.09.2025
67-65 με νέο καλάθι του Μπόνα

Ο Τούρκος ψηλός γίνεται παράγοντας του αγώνα με 12 πόντους

22:20 | 14.09.2025
65-65 ισοφαρίζει ο Μπόνα
22:19 | 14.09.2025
Προβάδισμα για τη Γερμανία και πάλι! 63-65 από τον Τίμαν και πάλι
22:18 | 14.09.2025
63-63 με νέο τρίποντο του Τίμαν!

Τι ματσάρα βλέπουμε

22:18 | 14.09.2025
63-60 με τρίποντο του Ντα Σίλβα
22:17 | 14.09.2025
63-57 από τον Σενγκούν
22:17 | 14.09.2025

61-57 από τον Σρέντερ

22:15 | 14.09.2025
61-55 με νέο τρίποντο του Όσμαν

Έφτασε τους 20 πόντους ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού

22:14 | 14.09.2025
58-55 με καλάθι και φάουλ του Σενγκούν!

Απίστευτος παίκτης ο Τούρκος

22:13 | 14.09.2025
55-55 με 2/2 βολές του Σενγκούν
22:12 | 14.09.2025
22:11 | 14.09.2025
53-55 από τον Σρέντερ
22:09 | 14.09.2025
53-53 με 2/2 βολές του Όσμαν
22:09 | 14.09.2025
51-53 με τρίποντο του Ομπστ
22:08 | 14.09.2025
51-50 από τον Σενγκούν
22:08 | 14.09.2025
Ο Αταμάν πήρε τάιμ άουτ και θα τον ρίξει και πάλι στο παρκέ

Το πρόβλημα είναι ότι έχει 3 φάουλ

22:07 | 14.09.2025
23' Γερμανικό προβάδισμα στον τελικό

Η Τουρκία δεν μπορεί χωρίς τον Σενγκούν στην πεντάδα της

22:07 | 14.09.2025
49-50 με τρίποντη βόμβα του Μπόνγκα
22:06 | 14.09.2025
49-47 από τον Μπόνγκα

Στο καλάθι ο τελικός

22:06 | 14.09.2025
49-45 μειώνει ο Βάγκνερ
22:05 | 14.09.2025
49-43 με τρίποντο του Οσμάν
22:03 | 14.09.2025
46-43 με τρίποντο του Σρέντερ
21:55 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:54 | 14.09.2025
Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Τουρκία: 13/22 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 5/8 βολές, 15 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 8 φάουλ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ.

Γερμανία: 10/18 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 20 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 5 επιθετικά), 11 ασίστ, 10 φάουλ, 8 λάθη, 1 κλέψιμο, 4 μπλοκ.

21:45 | 14.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Τουρκία - Γερμανία 46-40
21:44 | 14.09.2025
Τρίτο φάουλ ο Σενγκούν - Πρόβλημα για την Τουρκία
21:44 | 14.09.2025
21:44 | 14.09.2025
46-40 μειώνει ο Βάγκνερ
21:42 | 14.09.2025
46-38 από τον Μπόνα - Ξεφεύγουν οι Τούρκοι
21:41 | 14.09.2025
44-38 από τον τρομερό Οσμάν!

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού κάνει... παπάδες στο πλευρό του Σενγκούν

21:41 | 14.09.2025
42-38 από τον Σενγκούν και πάλι
21:40 | 14.09.2025
40-38 με τρίποντο του Όμπστ
21:40 | 14.09.2025
40-35 με τρίποντη βόμβα του Σενγκούν
21:39 | 14.09.2025
37-35 από τον Σενγκούν
21:38 | 14.09.2025
35-35 με τρίποντο του Ντα Σίλβα
21:38 | 14.09.2025
Δεν μετράει το καλάθι
21:34 | 14.09.2025

Οι διαιτητές βλέπουν στο replay το στοπ του Μπόνα στον Σρέντερ, για να δουν αν ήταν νόμιμο ή αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι

21:34 | 14.09.2025
35-32 από τον Σενγκούν και πάλι!

Έχει πάρει... φωτιά ο Τούρκος All Star

21:31 | 14.09.2025
33-32 με καλάθι και φάουλ του Σενγκούν

Μπροστά και πάλι η Τουρκία

21:30 | 14.09.2025
Έξι λεπτά ακόμα για το ημίχρονο

Τρελός ρυθμός στο παιχνίδι

21:29 | 14.09.2025
Απίθανος Βάγκνερ! Νέα "πιρουέτα" και 30-32 μπροστά η Γερμανία
21:29 | 14.09.2025
30-30 από τον Βάγκνερ
21:28 | 14.09.2025
30-28 από τον Μπόνα

Ο αναπληρωματικός σέντερ της Τουρκίας κάνει τη ζημιά στους Γερμανούς

21:27 | 14.09.2025
28-28 ισοφαρίζει ο Λάρκιν
21:25 | 14.09.2025
26-28 με 1/2 βολές του Μπόνα
21:25 | 14.09.2025
25-28 απαντάει αμέσως με τρίποντο ο Όσμαν
21:25 | 14.09.2025
22-28 από τον Ντα Σίλβα, ξεφεύγουν με 6 πόντους οι Γερμανοί
21:23 | 14.09.2025
21:23 | 14.09.2025
22-26 από τον Βάγκνερ
21:23 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:21 | 14.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Τουρκία - Γερμανία 22-24
21:19 | 14.09.2025
22-24 με καλάθι και φάουλ από τον Μπόνα
21:18 | 14.09.2025
19-24 από τον ασταμάτητο Βάγκνερ
21:17 | 14.09.2025
19-22 με 1/2 βολές του Βάγκνερ
21:15 | 14.09.2025
19-21 με 1/2 βολές του Οσμάν
21:14 | 14.09.2025
Ο Ντα Σίλβα κάνει το 18-21 για τη Γερμανία
21:14 | 14.09.2025
21:14 | 14.09.2025
18-19 μειώνει ο Λάρκιν

Τι ματσάρα βλέπουμε

21:12 | 14.09.2025
16-19 με τρίποντο του Ντα Σίλβα
21:12 | 14.09.2025
16-16 ισοφαρίζει ο Λο
21:11 | 14.09.2025
16-14 απαντάει ο Χαζέρ
21:10 | 14.09.2025

14-14 με 2/2 βολές του Σρέντερ

21:10 | 14.09.2025
14-12 με τρίποντη βόμβα του Μπόνγκα

Πλησιάζουν στο καλάθι οι Γερμανοί

21:09 | 14.09.2025
5'
14-9 με 1/2 βολές του Σενγκούν
21:08 | 14.09.2025
13-9 με νέο καλάθι από τον Μπόνγκα

Αντιδρούν οι Γερμανοί

21:07 | 14.09.2025
13-7 με κάρφωμα του Μπόνγκα
21:05 | 14.09.2025
13-5 με τρίποντο από τον Βάκγνερ

Ανάσα για τη Γερμανία

21:04 | 14.09.2025
13-2 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Λάρκιν
21:03 | 14.09.2025
10-2 με νέα τρίποντη βόμβα του Οσμάν
21:03 | 14.09.2025

7-2 απαντάει άμεσα ο Σενγκούν

21:02 | 14.09.2025

5-2 με 2/2 βολές του Βάγκνερ

21:02 | 14.09.2025
5-0 από τον Λάρκιν!

Εκρηκτικό τουρκικό ξεκίνημα

21:02 | 14.09.2025
3-0 με τρίποντο του Οσμάν
21:00 | 14.09.2025
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός
20:59 | 14.09.2025
Τιτανομαχία ανάμεσα σε Σενγκούν και Σρέντερ - Βάγκνερ
20:59 | 14.09.2025
Η Γερμανία με Σρέντερ, Ομπστ, Μπόνγκα, Βάγκνερ και Τάις
20:59 | 14.09.2025
Η Τουρκία θα ξεκινήσει με Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν
20:57 | 14.09.2025
20:54 | 14.09.2025
Οι δύο ομάδες είναι αήττητες στη διοργάνωση

Πρόκειται για έναν τελικό που δεν χωρούν προγνωστικά

20:53 | 14.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Eurobasket ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo