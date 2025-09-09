Αθλητικά

Τουρκία – Πολωνία 91-77 τελικό: Άλλη κλάση η ομάδα του Αταμάν, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket

Η ομάδα που θα προκριθεί θα περιμένει το νικητή του Λιθουανία - Ελλάδα
REUTERS
Eurobasket 2025
Φάση προημιτελικών
91 - 77
ΤΕΛΙΚΟ
REUTERS/Ints Kalnins

“Τζάμπολ” στη φάση των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Πολωνία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φαντάζει να είναι το φαβορί του ζευγαριού και θα περιμένει το νικητή του Λιθουανία – Ελλάδα, που ακολουθεί.

18:52 | 09.09.2025
Από το Newsit.gr καλή συνέχεια
18:51 | 09.09.2025
Πρόκριση για την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket
18:49 | 09.09.2025
91-77 η Τουρκία ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ
18:48 | 09.09.2025

54,1 για τη λήξη

18:47 | 09.09.2025
88-77 η Πολωνία
18:47 | 09.09.2025
88-75 με τον Σενγκούν - τρομερό κάρφωμα

ιαχές "MVP" από την εξέδρα

18:46 | 09.09.2025
86-75 με τον Πονίτκα
18:46 | 09.09.2025
86-72 η Τουρκία
18:45 | 09.09.2025

1:35 για τη λήξη

18:43 | 09.09.2025
84-74 με τον Οσμάνι και τάιμ άουτ

Φάουλ και βολές για τον Σενγκούν

18:42 | 09.09.2025
81-72 η Πολωνία
18:42 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Πονίτκα - Απέτυχε να βάλει το εύκολο λέι απ, όμως

18:41 | 09.09.2025
81-70 με τον Χαζέρ

Καθοριστικό τρίποντο

18:41 | 09.09.2025
78-70 με τον Σοκολόφσκι
18:40 | 09.09.2025
78-68 με τρομερό καλάθι του Λόιντ
18:39 | 09.09.2025
78-66 με τις βολές του Μπόνα
18:39 | 09.09.2025

Στον πάγκο και πάλι ο Όσμαν

18:37 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Μπόνα

18:37 | 09.09.2025

Επιστρεφει ο Οσμάν στο παιχνίδι!

18:36 | 09.09.2025
76-66 με τις βολές του Λόιντ
18:35 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Λόιντ

18:35 | 09.09.2025

5:47 για τη λήξη

18:34 | 09.09.2025
76-64 μειώνει η Πολωνία
18:33 | 09.09.2025

Φάουλ και δυο βολές για τον Λόιντ

18:33 | 09.09.2025
76-62 με τον Λάρκιν
18:33 | 09.09.2025
74-62 ο Σκολολόφσκι - Στους 12 πόντους έπεσε η διαφορά
18:32 | 09.09.2025
74-60 με τον Λόιντ
18:32 | 09.09.2025
18:31 | 09.09.2025
74-57 ο Σενγκούν μετά από ριμπάουντ

'Ηρθε το triple-double από το Τούρκο

18:31 | 09.09.2025
72-57 με τον Πονίτκα η Πολωνία
18:30 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Πονίτκα

18:30 | 09.09.2025
72-56 ο Λάρκιν
18:29 | 09.09.2025

Νέο φάουλ και βολές για τον Λάρκιν

18:29 | 09.09.2025
70-56 με μεγάλο τρίποντο του Πονίτκα
18:29 | 09.09.2025
70-53 με τις βολές του Λάρκιν
18:28 | 09.09.2025

8:39 για τη λήξη

18:27 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Λάρκιν

18:27 | 09.09.2025
68-53 με τρομερό τρίποντο του Λάρκιν
18:26 | 09.09.2025
65-53 με τις βολές του Σοκολόφσκι
18:25 | 09.09.2025

Φάουλ και τρείς βολές του Σοκολόφσκι

18:25 | 09.09.2025
Τελευταία περίοδος στο ματς
18:22 | 09.09.2025
65-50 σκορ τρίτης περιόδου
18:22 | 09.09.2025

Επέστρεψε στον πάγκο ο Όσμαν

18:21 | 09.09.2025

45,1 δελυτερα για το τελος της 3ης περιόδου

18:20 | 09.09.2025

Η διαφορά έπεσε από τους 23 στους 15 πόντους - Τάιμ άουτ από τον Αταμάν

18:20 | 09.09.2025
65-50 με κάρφωμα του Σοκολόφσκι
18:20 | 09.09.2025
65-48 με τον Πονίτκα η Πολωνία
18:20 | 09.09.2025
18:19 | 09.09.2025
65-46 η Πολωνία με τον Πλούτα
18:18 | 09.09.2025

3ο φάουλ ο Οσμανί

18:18 | 09.09.2025
66-43 με τον Κορκμάζ
18:18 | 09.09.2025
63-43 η Πολωνία
18:17 | 09.09.2025
63-40 με τον Οσμανί, μετά από ριμπάουντ
18:16 | 09.09.2025

1 ριμπάουντ θέλει ο Σενγκούν για να γίνει ο 5ος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket με triple double

18:15 | 09.09.2025
18:15 | 09.09.2025

Τάιμ άουτ

18:15 | 09.09.2025

10η ασίστ του Σενγκούν και double-double

18:15 | 09.09.2025
61-40 ο Κορκμάζ
18:14 | 09.09.2025
58-40 με τον Κορκμάζ, από τη γωνία
18:13 | 09.09.2025
55-40 με τον Πονίτκα
18:13 | 09.09.2025

Ο Οσμάν αποχωρεί υποβασταζόμενος 

18:13 | 09.09.2025

Ο Οσμάν στο παρκέ μετά από άμυνα στον Πονίτκα

18:12 | 09.09.2025
55-37 με τον Σενγκούν
18:11 | 09.09.2025
53-37 με δύσκολο καλάθι του Λόιντ
18:10 | 09.09.2025

Μόλις 3 πόντους έχει βάλει η Πολωνία στην 3η περίοδο - 5:48 για την ολοκλήρωσή της

18:09 | 09.09.2025
53-35 μπροστά η Τουρκία
18:09 | 09.09.2025

Έφτασε τα 5 ομαδικά η Πολωνία

18:09 | 09.09.2025

7:00 για το τέλος της 3ης περιόδου

18:08 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σενγκούν

18:07 | 09.09.2025
52-35 η Πολωνία μειώνει
18:07 | 09.09.2025

7:27 για το τέλο της 3ης περιόδου

18:06 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Πονίτκα

18:05 | 09.09.2025
51-34 με 1/2 βολέ από τον Χαζέρ
18:04 | 09.09.2025
51-36 η Τουρκία

Απίστευτη ασίστ από Σενγκούν

18:04 | 09.09.2025
49-34 με τον Οσμάν

Έφτασε τους 10 πόντους

18:04 | 09.09.2025

Δεύτερο φάουλ του Λόιντ για την Πολωνία

18:03 | 09.09.2025
46-34 με τον Μπαλτσερόφσκι
18:01 | 09.09.2025
Ξεκίνησε η 3η περίοδος
17:55 | 09.09.2025

Ετοιμάζονται οι δυο ομάδες να επιστρέψουν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο

17:50 | 09.09.2025
17:50 | 09.09.2025

Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Τουρκία: 12/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 10/13 βολές, 14 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 6 επιθετικά), 13 ασίστ, 9 φάουλ, 5 λάθη, 6 κλεψίματα

Πολωνία: 7/20 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 6/8 βολές, 10 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 2 επιθετικά), 9 ασίστ, 11 φάουλ, 11 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ

17:47 | 09.09.2025
46-32 το σκορ ημιχρόνου
17:46 | 09.09.2025

Νέο τάιμ άουτ στο ματς - 1,2 δεύτερα για το ημίχρονο

17:45 | 09.09.2025

3,8 δεύτερα για το ημίχρονο

17:45 | 09.09.2025
17:44 | 09.09.2025

Άψογη η άμυνα της Τουρκίας - τελείωσε ο χρόνος επίθεσης της Πολωνίας, με την μπάλα στα χέρια των παικτών της

17:43 | 09.09.2025
46-32 η Τουρκία με τον Σενγκούν
17:43 | 09.09.2025

27,8 δεύτερα για το ημίχρονο

17:43 | 09.09.2025

Ο Σενγκούν πήρε το ριμπάουντ και νέο φάουλ για βολές

17:42 | 09.09.2025
44-32 με 1/2 βολές
17:42 | 09.09.2025

30,1 δεύτερα για το ημίχρονο

17:41 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον τρομερό Σενγκούν

17:41 | 09.09.2025
43-32 με τις βολές του Λόιντ
17:40 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για την Πολωνία

17:40 | 09.09.2025
43-30 η Τουρκία με τον Σιπάχι

Νέα ασίστ του Σενγκούν

17:40 | 09.09.2025
41-30 με κάρφωμα του Χαζέρ
17:39 | 09.09.2025
39-30 με 1/2 βολές
17:39 | 09.09.2025

1:48 για το ημίχρονο

17:38 | 09.09.2025
39-29 με τον Οσμάν

7 πόντοι με 1/3 στο τρίποντο

17:37 | 09.09.2025
36-29 με τον Τζίεβα η Πολωνία
17:37 | 09.09.2025

Επιθετικό φάουλ του Ολενίτσακ

17:36 | 09.09.2025
17:34 | 09.09.2025

Τάιμ άουτ - 3:18 για το ημίχρονο

17:34 | 09.09.2025
36-26 με τον Οσμάν
17:33 | 09.09.2025
34-26 με νέο τρίποντο του Σιπάχι, 2/3
17:33 | 09.09.2025
31-26 η Τουρκία μπροστά στο σκορ
17:32 | 09.09.2025
28-26 με τον Σενγκούν

και θα έχει και μια βολή

17:31 | 09.09.2025
28-26 με τον Λόιντ

Στο καλάθι η διαφορά

17:31 | 09.09.2025
28-24 με τον Πονίτκα η Πολωνία
17:31 | 09.09.2025
28-22 με Σενγκούν

το +6 η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα

17:30 | 09.09.2025
17:30 | 09.09.2025

Επιθετικό φάουλ η Πολωνία - Έφτασε τα 4 ομαδικά

17:29 | 09.09.2025
26-22 με κάρφωμα του Σενγκούν
17:28 | 09.09.2025
24-22 με 1/2 βολές του Μπαλτσερόφσκι
17:27 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Μπακτσερόφσκι σε προσπάθεια του Μπόνα για τάπα

17:25 | 09.09.2025
24-21 με τον Τζίεβα
17:25 | 09.09.2025

Τάιμ άουτ η Πολωνία μετά το 5-0 σερί της Τουρκίας

17:24 | 09.09.2025
24-19 με τον Οσμάν

από ασίστ του Σενγκούν

17:24 | 09.09.2025
22-19 με τις βολές του Πονίτκα
17:24 | 09.09.2025

8:16 για το ημίχρονο

17:23 | 09.09.2025

Έφτασε τα 2 ομαδικά η Πολωνία

17:23 | 09.09.2025

Φάουλ ο Πινίτκα και βολές για τον Κορκμάζ

17:22 | 09.09.2025

Η Τουρκία έχει καταφέρει να περιορίσει τον Πονίτκα, τόσο στις δημιουργίες του, όσο και στο σκοράρισμα

17:22 | 09.09.2025
20-19 με 1/2 βολές από τον Μπόνα
17:21 | 09.09.2025

8:47 για το ημίχρονο

17:21 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Μπόνα

17:19 | 09.09.2025

Άστοχες οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα της περιόδου

17:19 | 09.09.2025
Δεύτερο δεκάλεπτο στο ματς
17:19 | 09.09.2025
17:17 | 09.09.2025
19-19 το σκορ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
17:17 | 09.09.2025

Άστοχος ο Πονίτκα στο φινάλε της πρώτης περιόδου

17:16 | 09.09.2025

Επιθετικό φάουλ ο Μπόνα - Η μπάλα και πάλι στην Πολωνία

17:16 | 09.09.2025

Επιθετικό φάουλ του Οσμάν στον Σοκολόφσκι

17:15 | 09.09.2025
19-19 με κάρφωμα του Μπόνα
17:15 | 09.09.2025
17-19 με Σοκολόφσκι
17:14 | 09.09.2025

1:30 για το τέλος του πρώτου μέρους

17:14 | 09.09.2025
17-17 ο Λόιντ
17:12 | 09.09.2025
17-15 με τρίποντο του Οσμανί
17:12 | 09.09.2025
14-15 με τον Σιπάχι η Τουρκία
17:11 | 09.09.2025
11-15 η Πολωνία
17:11 | 09.09.2025
11-13 με τις βολές του Λόιντ
17:11 | 09.09.2025

Ο Λόιντ στις βολές

17:10 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για την Πολωνία

17:10 | 09.09.2025
11-11 με το Χαρέρ

από ασίστ του Σενγκούν

17:09 | 09.09.2025
9-11 με δεύτερο τρίποντο του Τζίεβα στο ματς
17:09 | 09.09.2025
9-8 με τον Οσμανί

από ασίστ του Σενγκούν

17:07 | 09.09.2025
7-8 η Πολωνία με 2/4 σουτ τριών πόντων

σκόρερ ο Πλούτα

17:07 | 09.09.2025

Η Πολωνία έχει ήδη 5 ομαδικά φάουλ

17:07 | 09.09.2025
7-5 η Τουρκία με τις βολές του Λάρκιν
17:06 | 09.09.2025

Αντιαθλητικό φάουλ ο Λατζίνσκι πάνω στον Λάρκιν

17:05 | 09.09.2025
5-5 με τον Λάρκιν

με ταμπλό το καλάθι του

17:05 | 09.09.2025
3-5 με τον Χαζέρ η Τουρκία
17:04 | 09.09.2025
1-5 η Πολωνία - Ασίστ ο Πονίτκα
17:04 | 09.09.2025

Έφτασε τα τρία φάουλ η Πολωνία - 8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου

17:03 | 09.09.2025
1-2 και πρώτο καλάθι για την Πολωνία

από τον Πονίτκα

17:02 | 09.09.2025
1-0 με 1/2 βολές από τον Χαζέρ
17:01 | 09.09.2025

Ο Μπαλτσερόφσκι το πρώτο φάουλ της Πολωνίας - Βολές για την Τουρκία

17:00 | 09.09.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
16:58 | 09.09.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

16:58 | 09.09.2025

Λαζίνσκι, Λόιντ, Πονίτκα, Σοκολόφσκι και Μπαλτσερόφσκι ξεκινούν για την Πολωνία

16:54 | 09.09.2025

Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν στο αρχικό σχήμα της Τουρκίας

16:52 | 09.09.2025

Ώρα για τους εθνικούς ύμνους των δυο ομάδων

16:50 | 09.09.2025

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

16:49 | 09.09.2025
16:48 | 09.09.2025

Η Τουρκία έχει να βρεθεί στα ημιτελικά Eurobasket από το 2001. Η Πολωνία είχε κάνει την έκπληξη το 2022 και είχε κατακτήσει την 4η θέση

16:48 | 09.09.2025

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τρίτη 09/09

17:00 Τουρκία-Πολωνία

21:00 Λιθουανία-Ελλάδα

Τετάρτη 10/09

17:00 Φινλανδία-Γεωργία

21:00 Γερμανία-Σλοβενία

16:46 | 09.09.2025

Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει στους “4” της διοργάνωσης την ομάδα που θα επικρατήσει από τη “μάχη” της Ελλάδας με τη Λιθουανία

16:45 | 09.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία που θα κρίνει το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025

16:45 | 09.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
