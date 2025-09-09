Τουρκία – Πολωνία 91-77 τελικό: Άλλη κλάση η ομάδα του Αταμάν, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket

“Τζάμπολ” στη φάση των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Πολωνία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φαντάζει να είναι το φαβορί του ζευγαριού και θα περιμένει το νικητή του Λιθουανία – Ελλάδα, που ακολουθεί.
54,1 για τη λήξη
ιαχές "MVP" από την εξέδρα
1:35 για τη λήξη
Φάουλ και βολές για τον Σενγκούν
Φάουλ και βολές για τον Πονίτκα - Απέτυχε να βάλει το εύκολο λέι απ, όμως
Καθοριστικό τρίποντο
Στον πάγκο και πάλι ο Όσμαν
Φάουλ και βολές για τον Μπόνα
Επιστρεφει ο Οσμάν στο παιχνίδι!
Φάουλ και βολές για τον Λόιντ
5:47 για τη λήξη
Φάουλ και δυο βολές για τον Λόιντ
'Ηρθε το triple-double από το Τούρκο
Φάουλ και βολές για τον Πονίτκα
Νέο φάουλ και βολές για τον Λάρκιν
8:39 για τη λήξη
Φάουλ και βολές για τον Λάρκιν
Φάουλ και τρείς βολές του Σοκολόφσκι
Επέστρεψε στον πάγκο ο Όσμαν
45,1 δελυτερα για το τελος της 3ης περιόδου
Η διαφορά έπεσε από τους 23 στους 15 πόντους - Τάιμ άουτ από τον Αταμάν
3ο φάουλ ο Οσμανί
1 ριμπάουντ θέλει ο Σενγκούν για να γίνει ο 5ος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket με triple double
Τάιμ άουτ
10η ασίστ του Σενγκούν και double-double
Ο Οσμάν αποχωρεί υποβασταζόμενος
Ο Οσμάν στο παρκέ μετά από άμυνα στον Πονίτκα
Μόλις 3 πόντους έχει βάλει η Πολωνία στην 3η περίοδο - 5:48 για την ολοκλήρωσή της
Έφτασε τα 5 ομαδικά η Πολωνία
7:00 για το τέλος της 3ης περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Σενγκούν
7:27 για το τέλο της 3ης περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Πονίτκα
Απίστευτη ασίστ από Σενγκούν
Έφτασε τους 10 πόντους
Δεύτερο φάουλ του Λόιντ για την Πολωνία
Ετοιμάζονται οι δυο ομάδες να επιστρέψουν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο
Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου
Τουρκία: 12/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 10/13 βολές, 14 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 6 επιθετικά), 13 ασίστ, 9 φάουλ, 5 λάθη, 6 κλεψίματα
Πολωνία: 7/20 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 6/8 βολές, 10 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 2 επιθετικά), 9 ασίστ, 11 φάουλ, 11 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ
Νέο τάιμ άουτ στο ματς - 1,2 δεύτερα για το ημίχρονο
3,8 δεύτερα για το ημίχρονο
Άψογη η άμυνα της Τουρκίας - τελείωσε ο χρόνος επίθεσης της Πολωνίας, με την μπάλα στα χέρια των παικτών της
27,8 δεύτερα για το ημίχρονο
Ο Σενγκούν πήρε το ριμπάουντ και νέο φάουλ για βολές
30,1 δεύτερα για το ημίχρονο
Φάουλ και βολές για τον τρομερό Σενγκούν
Φάουλ και βολές για την Πολωνία
Νέα ασίστ του Σενγκούν
1:48 για το ημίχρονο
7 πόντοι με 1/3 στο τρίποντο
Επιθετικό φάουλ του Ολενίτσακ
Τάιμ άουτ - 3:18 για το ημίχρονο
και θα έχει και μια βολή
Στο καλάθι η διαφορά
το +6 η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα
Επιθετικό φάουλ η Πολωνία - Έφτασε τα 4 ομαδικά
Φάουλ και βολές για τον Μπακτσερόφσκι σε προσπάθεια του Μπόνα για τάπα
Τάιμ άουτ η Πολωνία μετά το 5-0 σερί της Τουρκίας
από ασίστ του Σενγκούν
8:16 για το ημίχρονο
Έφτασε τα 2 ομαδικά η Πολωνία
Φάουλ ο Πινίτκα και βολές για τον Κορκμάζ
Η Τουρκία έχει καταφέρει να περιορίσει τον Πονίτκα, τόσο στις δημιουργίες του, όσο και στο σκοράρισμα
8:47 για το ημίχρονο
Φάουλ και βολές για τον Μπόνα
Άστοχες οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα της περιόδου
Άστοχος ο Πονίτκα στο φινάλε της πρώτης περιόδου
Επιθετικό φάουλ ο Μπόνα - Η μπάλα και πάλι στην Πολωνία
Επιθετικό φάουλ του Οσμάν στον Σοκολόφσκι
1:30 για το τέλος του πρώτου μέρους
Ο Λόιντ στις βολές
Φάουλ και βολές για την Πολωνία
από ασίστ του Σενγκούν
από ασίστ του Σενγκούν
σκόρερ ο Πλούτα
Η Πολωνία έχει ήδη 5 ομαδικά φάουλ
Αντιαθλητικό φάουλ ο Λατζίνσκι πάνω στον Λάρκιν
με ταμπλό το καλάθι του
Έφτασε τα τρία φάουλ η Πολωνία - 8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου
από τον Πονίτκα
Ο Μπαλτσερόφσκι το πρώτο φάουλ της Πολωνίας - Βολές για την Τουρκία
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Λαζίνσκι, Λόιντ, Πονίτκα, Σοκολόφσκι και Μπαλτσερόφσκι ξεκινούν για την Πολωνία
Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν στο αρχικό σχήμα της Τουρκίας
Ώρα για τους εθνικούς ύμνους των δυο ομάδων
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Η Τουρκία έχει να βρεθεί στα ημιτελικά Eurobasket από το 2001. Η Πολωνία είχε κάνει την έκπληξη το 2022 και είχε κατακτήσει την 4η θέση
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Τρίτη 09/09
17:00 Τουρκία-Πολωνία
21:00 Λιθουανία-Ελλάδα
Τετάρτη 10/09
17:00 Φινλανδία-Γεωργία
21:00 Γερμανία-Σλοβενία
Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει στους “4” της διοργάνωσης την ομάδα που θα επικρατήσει από τη “μάχη” της Ελλάδας με τη Λιθουανία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία που θα κρίνει το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025
