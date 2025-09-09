Αθλητικά

Τουρκία – Πολωνία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Η ομάδα που θα προκριθεί θα περιμένει το νικητή του Λιθουανία - Ελλάδα
ΦΩΤΟ REUTERS
Eurobasket 2025
Φάση προημιτελικών
ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins

“Τζάμπολ” στη φάση των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Πολωνία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φαντάζει να είναι το φαβορί του ζευγαριού και θα περιμένει το νικητή του Λιθουανία – Ελλάδα, που ακολουθεί.

17:06 | 09.09.2025

Αντιαθλητικό φάουλ ο Λατζίνσκι πάνω στον Λάρκιν

17:05 | 09.09.2025
5-5 με τον Λάρκιν

με ταμπλό το καλάθι του

17:05 | 09.09.2025
3-5 με τον Χαζέρ η Τουρκία
17:04 | 09.09.2025
1-5 η Πολωνία - Ασίστ ο Πονίτκα
17:04 | 09.09.2025

Έφτασε τα τρία φάουλ η Πολωνία - 8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου

17:03 | 09.09.2025
1-2 και πρώτο καλάθι για την Πολωνία

από τον Πονίτκα

17:02 | 09.09.2025
1-0 με 1/2 βολές από τον Χαζέρ
17:01 | 09.09.2025

Ο Μπαλτσερόφσκι το πρώτο φάουλ της Πολωνίας - Βολές για την Τουρκία

17:00 | 09.09.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
16:58 | 09.09.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

16:58 | 09.09.2025

Λαζίνσκι, Λόιντ, Πονίτκα, Σοκολόφσκι και Μπαλτσερόφσκι ξεκινούν για την Πολωνία

16:54 | 09.09.2025

Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν στο αρχικό σχήμα της Τουρκίας

16:52 | 09.09.2025

Ώρα για τους εθνικούς ύμνους των δυο ομάδων

16:50 | 09.09.2025

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

16:49 | 09.09.2025
16:48 | 09.09.2025

Η Τουρκία έχει να βρεθεί στα ημιτελικά Eurobasket από το 2001. Η Πολωνία είχε κάνει την έκπληξη το 2022 και είχε κατακτήσει την 4η θέση

16:48 | 09.09.2025

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τρίτη 09/09

17:00 Τουρκία-Πολωνία

21:00 Λιθουανία-Ελλάδα

Τετάρτη 10/09

17:00 Φινλανδία-Γεωργία

21:00 Γερμανία-Σλοβενία

16:46 | 09.09.2025

Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει στους “4” της διοργάνωσης την ομάδα που θα επικρατήσει από τη “μάχη” της Ελλάδας με τη Λιθουανία

16:45 | 09.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία που θα κρίνει το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025

16:45 | 09.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo