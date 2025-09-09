Τουρκία – Πολωνία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

“Τζάμπολ” στη φάση των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Πολωνία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φαντάζει να είναι το φαβορί του ζευγαριού και θα περιμένει το νικητή του Λιθουανία – Ελλάδα, που ακολουθεί.