Τουρκία – Πολωνία live για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025

“Τζάμπολ” στη φάση των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Πολωνία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φαντάζει να είναι το φαβορί του ζευγαριού και θα περιμένει το νικητή του Λιθουανία – Ελλάδα, που ακολουθεί.
Αντιαθλητικό φάουλ ο Λατζίνσκι πάνω στον Λάρκιν
με ταμπλό το καλάθι του
Έφτασε τα τρία φάουλ η Πολωνία - 8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου
από τον Πονίτκα
Ο Μπαλτσερόφσκι το πρώτο φάουλ της Πολωνίας - Βολές για την Τουρκία
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Λαζίνσκι, Λόιντ, Πονίτκα, Σοκολόφσκι και Μπαλτσερόφσκι ξεκινούν για την Πολωνία
Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν στο αρχικό σχήμα της Τουρκίας
Ώρα για τους εθνικούς ύμνους των δυο ομάδων
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Η Τουρκία έχει να βρεθεί στα ημιτελικά Eurobasket από το 2001. Η Πολωνία είχε κάνει την έκπληξη το 2022 και είχε κατακτήσει την 4η θέση
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Τρίτη 09/09
17:00 Τουρκία-Πολωνία
21:00 Λιθουανία-Ελλάδα
Τετάρτη 10/09
17:00 Φινλανδία-Γεωργία
21:00 Γερμανία-Σλοβενία
Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει στους “4” της διοργάνωσης την ομάδα που θα επικρατήσει από τη “μάχη” της Ελλάδας με τη Λιθουανία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία που θα κρίνει το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ