Αθλητικά

Τουρκία: Προφυλακίστηκαν 20 άτομα για το σκάνδαλο στοιχηματισμού, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές της Φενερμπαχτσέ και της Γαλατασαράι

Οι Μπαλτατσί και Γιαντάς ανάμεσα στους προφυλακισθέντες ποδοσφαιριστές
Μπαλτατσί
Ο Μπαλτατσί της Γαλατασαράι/ (AP Photo/Patrick Post)

Οι αναταράξεις στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας συνεχίζονται λόγω του σκανδάλου για τον παράνομο στοιχηματισμό. Το τουρκικόπ δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 20 ατόμων. Μέσα σε αυτούς και ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράι και της Φενερμπαχτσέ.

Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες για το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία είναι ο Μετεχάν Μπαλτατσί της Γαλατασαράι και ο Χακάν Γιαντάς της Φενέρμπαχτσε. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει οριστεί ακόμα.

Ο Μπαλτατσί δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε στοιχηματίσει μερικούς αγώνες όταν αγωνιζόταν με τις ομάδες νέων της Γαλατασαράι, αλλά σταμάτησε μόλις μπήκε στην ανδρική ομάδα. Ο Γιαντ΄λας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε στοιχηματισμό, σύμφωνα με τη Sabah.

Στους προφυλακισθέντες είναι και ο Μουράτ Σαντσάκ που αγωνίζεται με την Ντεμιρσπόρ, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή του στο σκάνδαλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
103
94
89
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo