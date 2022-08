Ο Νταβίντ Ντε Χέα έκανε… δώρο ένα γρήγορο γκολ στην Μπρέντφορντ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ “κατέρρευσε” στη συνέχεια, δεχόμενη τέσσερα τέρματα από το πρώτο ημίχρονο, στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League.

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεκινάει βασικός στο ματς, η Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων από το ξεκίνημα του αγώνα, με αποτέλεσμα ένα καταστροφικό πρώτο 45λεπτο.

Ο Ντα Σίλβα άνοιξε το σκορ στο 10′ “τρυπώντας” τον Ντε Χέα και οι Γένσεν, Μι και Μπεμπό “ταπείνωσαν” τους “κόκκινους διαβόλους” στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τεν Χάαγκ να αναμένει πια την… αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος.

Nah this is too funny 🤣🤣 how much did brentford pay de gea? #BREMUN pic.twitter.com/0yDGDpFUEK