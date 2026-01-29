Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή πριν το Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στο κλειστό του Μετς, λίγο την έναρξη του Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για το CEV Challenge Cup γυναικών, στη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού, πριν το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης, στο κλειστό του Μετς οι δυο ομάδες, αλλά και όσοι βρίσκονται στις κερκίδες, τήρησαν ενός λεπτού σιγή προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στην μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Σημειώνεται ότι οι παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι, φορούν και πένθος στη φανέλα τους.