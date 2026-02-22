Αθλητικά

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ο παίκτης του NFL, Ροντέιλ Μουρ, βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ

Η αστυνομία των ΗΠΑ εκτιμά ότι ο 25χρονος αυτοπυροβολήθηκε
Ο Ροντέιλ Μουρ
Ο Ροντέιλ Μουρ που βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ/. (AP Photo/Matt York, File)

Ο 25χρονος παίκτης του NFL, Ροντέιλ Μουρ βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ και έχει σκορπίσει τη θλίψη στις ΗΠΑ.

Ο νεαρός wide receiver, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας των ΗΠΑ αυτοπυροβολήθηκε. Φυσικά, έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Το NFL εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη για την τραγική είδηση του θανάτου του 25χρονου Αμερικανού, στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

 
 
 
 
 
Ο Μουρ ήταν γεννημένος στις 9 Ιουνίου του 2000 στην Ιντιάνα και ξεκίνησε την καριέρα του το 2021 στους Αριζόνα Κάρντιναλς και έμεινε εκεί έως το 2023. Το 2024 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Ατλάντα Φάλκονς και το 2025 με τους Μινεσότα Βάικινγκς.

Είχε φοιτήσει στο Πέρντιου από το 2018 έως το 2020, ενώ το 2021 έγινε draft στο δεύτερο γύρο και συγκεκριμένα ήταν το 49ο pick.

