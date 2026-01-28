Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες

Η νέα τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχει “παγώσει” την Ελλάδα και τα μονά αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από την πλευρά των τραυματιών.

Εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα της Ρουμανίας, αλλά υπάρχουν και τρεις ακόμη τραυματίες, η κατάσταση των οποίων φαίνεται ότι είναι σταθερή και πλέον αναμένονται άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος θα μεταφέρεις τους τρεις τραυματίες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Πέμπτης (29/01/26), ώστε να συνεχιστεί η περίθαλψή τους στην Ελλάδα.