Τραυματισμός σοκ για παίκτη της Πόρτο – Έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι (video)

Τραγικές εικόνες στο τέλος του αγώνα της Πόρτο με την Μπελενέσες στην Πορτογαλία, μετά από έναν ανατριχιαστικό τραυματισμό του Νανού.

Ο ποδοσφαιριστής των “Δράκων” συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έπεσε αναίσθητος στο έδαφος, γεγονός που “πάγωσε” τους πάντες, με συμπαίκτες και αντιπάλους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους από το σοκ.

Αμέσως εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ασθενοφόρο για να παραλάβει τον Νανού και να τον οδηγήσει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης της Πόρτο ανέκτησε τις αισθήσεις του και πλέον θα περάσει από σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν όλα είναι καλά με την υγεία του.

Thoughts are with Nanu and hoping he makes a rapid recovery, injured following a collision with the goalkeeper.



The ambulance is still on the pitch.



Porto players look absolutely distraught, Pepe in tears.



Força Nanu. ❤️ pic.twitter.com/QapjK5GnHS