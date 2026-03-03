Τραυματίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Συναγερμός σε Αλ Νασρ και Πορτογαλία

Πρόβλημα με Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αλ Φάιχ και θα μείνει εκτός το επόμενο διάστημα.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έδειξαν ότι ο Πορτογάλος αντιμετωπίσει πρόβλημα στον δεξιό μηρό.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον μηρό μετά το τελευταίο παιχνίδι με την Αλ Φάιχα. Ξεκίνησε από σήμερα (σ.σ. Τρίτη) το πρόγραμμα αποκατάστασής του και η κατάστασή του θα αξιολογείται σε καθημερινή βάση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση των Σαουδαράβων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ρονάλντο θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της Αλ Νασρ, ενώ ανησυχία υπάρχει και στην Πορτογαλία για το αν θα είναι έτοιμος στα τέλη του μήνα ενόψει φιλικών αγώνων με το Μεξικό (29 Μαρτίου) και τις ΗΠΑ (1 Απριλίου).