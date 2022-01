Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο μικρός αδερφός του Κίλιαν Εμπαπέ, Ίθαν, με τις πρώτες πληροφορίες από τη Γαλλία να κάνουν λόγο για μικροτραυματισμούς.

Ο 15χρονος είναι επίσης ποδοσφαιριστής και αγωνίζεται στην ακαδημία της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ πριν λίγες ημέρες είχε γίνει… viral, μετά από ένα γκολ που πέτυχε και το οποίο πανηγύρισε όπως ο σούπερ σταρ της πρώτης ομάδας.

Ο Ίθαν Εμπαπέ φέρεται να τραυματίστηκε λοιπόν στο τροχαίο, όντας στη θέση του συνοδηγού, αλλά δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, σύμφωνα πάντα με όσα γράφουν τα γαλλικά ΜΜΕ.

Mbappe’s brother has already nailed the celebration 🤝🇫🇷 pic.twitter.com/9vojel0icg