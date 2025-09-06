Αθλητικά

«Τρέλα» για την Εθνική ποδοσφαίρου, το Ελλάδα – Δανία πηγαίνει ολοταχώς για sold out

Οι φίλοι της γαλανόλευκης θέλουν να στηρίξουν την προσπάθειά της, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Η Εθνική ποδοσφαίρου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς… αρέσει και φέρνει τον κόσμο της και πάλι στο γήπεδο. Η Ελλάδα έκανε ιδανική εκκίνηση στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, διαλύοντας με 5-1 τη Λευκορωσία και πλέον έχει μπροστά της το μεγάλο ματς με την Δανία (08.09.2025, 21:45)

Το ματς στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” μπορεί να καθορίσει πολλά, στην προσπάθεια που κάνει η Εθνική ποδοσφαίρου για κατάκτηση της κορυφής του 3ου ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη για το ματς με τη Δανία, με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει λιγότερα από 7.000 εισιτήρια. Το sold out δηλαδή πλησιάζει και πιθανότατα να επιτευχθεί.

Μπορείτε να μπείτε ΕΔΩ και να εξασφαλίσετε μια θέση για το σπουδαίο παιχνίδι.

