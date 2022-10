Ο πρώην προπονητής του Ατρομήτου, Σα Πίντο “τρελάθηκε” στο παιχνίδι της νυν ομάδας του, της Εστεγκλάλ κόντρα στην Γκολ Γκοχάρ στο Ιράν, μετά την αποβολή του από τον διαιτητή.

Ο Σα Πίντο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μετά από συνεχόμενες διαμαρτυρίες, αλλά αμέσως μετά ήρθε μία απίστευτη “έκρηξή” του και χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν από την ομάδα του για να μην επιτεθεί στον ρέφερι της αναμέτρησης, αλλά και στον αντίπαλο πάγκο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, με δύο θητείες στον Ατρόμητο, βγήκε μάλιστα… καροτσάκι από το γήπεδο, αφού ο εκνευρισμός του ήταν τόσο μεγάλος, που χρειάστηκε να τον μεταφέρουν εκτός αγωνιστικού χώρου και στα αποδυτήρια της ομάδας του.

Raging Ricardo Sá Pinto sent off during touchline row with Gol Gohar staff. His team (Esteghlal FC) won the match 2-1. pic.twitter.com/Cq5z2jVQv2