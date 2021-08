Λέτε να δούμε στο φινάλε της μετεγγραφικής περιόδου αυτή την τεράστια κίνηση από Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης;

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης εμφανίζονται να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις γιαμια μεγάλη… ανταλλαγή. Σύμφωνα με το «ESPN» προσπαθούν να κάνουν “τράμπα” τον Αντουάν Γκριζμάν με τον Ζοάο Φέλιξ.

Όπως αναφέρεται, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (31.08.2021) όταν η Μπαρτσελόνα έκανε πρόταση στην Ατλέτικο, για να αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον Φέλιξ, αλλά πήρε αρνητική απάντηση.

Οι Μαδριλένοι εμφανίζονται φέρονται να επέστρεψαν, προσφέροντάς τους τον Γκριζμάν για τον Φέλιξ, με τους ανθρώπους της Ατλέτικο να το σκέφτονται σοβαρά. Την υπόθεση φαίνεται πως χειρίζεται ο γνωστός ατζέντης, Ζόρζε Μέντες. Λέτε να έχουμε ένα ακόμα “μπαμ” στη… λήξη των μετεγγραφών;

Barcelona are negotiating with Atletico Madrid over a swap deal involving Joao Felix and Antoine Griezmann, sources have confirmed to @samuelmarsden & @moillorens 👀



