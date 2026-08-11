Ο λόγος που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός Εθνικής μπάσκετ στο παράθυρο του Αυγούστου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν βρέθηκε στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τους αγώνες της Εθνικής μπάσκετ στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν θα ενισχύσει την Εθνική μπάσκετ στο παράθυρο του Αυγούστου, με την ΕΟΚ να δίνει διευκρινίσεις για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αλλά και των αθλητών που αγωνίζονται στα κολέγια.

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Η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε κανένα οικονομικό ζήτημα πίσω από την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως τα τελευταία χρόνια έχει καλύψει όλες τις απαιτήσεις για την ασφάλισή του.

“Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

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Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο”, αναφέρει η ΕΟΚ.