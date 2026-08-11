Βόμβα από το Footmercato: «Ο Λιονέλ Μέσι διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του»

Ο θάνατος του πατέρα του έχει στοιχίσει πάρα πολύ στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αποφάσισε να αναστείλει επ’ αόριστον την καριέρα του για να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να γράψει ιστορία στο Μουντιάλ, οδηγώντας την Αργεντινή στη δεύτερη θέση, ωστόσο λίγες εβδομάδες μετά το τέλος του τουρνουά, έχασε τον πατέρα του και βυθίστηκε στη θλίψη.

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Με τίτλο «Ο Λιονέλ Μέσι διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του» η ιστοσελίδα Footmercato έριξε τη βόμβα για τον Αργεντινό σούπερ σταρ και το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι είναι συγκλονισμένος από το θάνατο του πατέρα του Χόρχε και δεν έχει το ποδόσφαιρο στο μυαλό του τη δεδομένη στιγμή.

«Ο θάνατος του Χόρχε Μέσι έχει επηρεάσει βαθύτατα τον Λιονέλ Μέσι. Συγκλονισμένος από αυτή την απώλεια, ο Αργεντινός θρύλος αποφάσισε να αναστείλει επ’ αόριστον την καριέρα του, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

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Footballer Lionel Messi arrives at El Prado Cemetery, following the death of his father, Jorge Messi, in Perez, Rosario department, Argentina, August 9, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

«Ο Μέσι δεν γνωρίζει πότε επιθυμεί να επιστρέψει στη δράση. Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς αρχίζουν να εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αργεντινικού Τύπου, συμπεριλαμβανομένου του «Doble Amarilla», ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προκειμένου να θρηνήσει και να στηρίξει τα αγαπημένα του πρόσωπα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου.

Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, γεγονός που καταδεικνύει σαφώς ότι το ποδόσφαιρο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα» συμπληρώνει το δημοσίευμα.