Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά με Καλάθη και Ντόρσεϊ οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη

Αυτές είναι οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική μπάσκετ για το παράθυρο του Αυγούστου, για τη δεύτερη προκριματική φάση του Mundobasket 2027.

Όπως ήταν γνωστό, η ΕΟΚ δεν μπόρεσε να βρει λύση με τους Μαϊάμι Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έτσι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν θα ενισχύσει την εθνική μπάσκετ στους κρίσιμους αγώνες για πρόκριση στην τελική φάση του Mundobasket.

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Εκτός κλήσεων έμεινε και ο Κώστας Σλούκας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να προέρχεται από τραυματισμό.

Αντίθετα, στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη θα βρίσκονται οι Νικ Καλάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι 17 παίκτες που κλήθηκαν στη γαλανόλευκη προετοιμασία: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Ομηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νίκος Περσίδης.

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Στο προσεχές παράθυρο η Ελλάδα θα παίξει με την Ουκρανία στη Ρίγα (σσ. ουδέτερο έδαφος) στις 28 Αυγούστου (19:00) κι ύστερα θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Ισπανία στις 31 του μήνα (19:00).

Η ενημέρωση της ΕΟΚ

Την ερχόμενη Παρασκευή, 14/8, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup.

Η δεύτερη φάση αρχίζει με την Εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00), σε έναν όμιλο στον οποίο η εκκίνηση τη βρίσκει με ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.

Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο.

** Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δε θα είναι «παρών» ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.