Συγκλονίζει η 16χρονη Λίζα Ιτόγια: «Η μισή Ελλάδα με μισεί λόγω του χρώματός μου»

Ένα πολύ δυνατό μήνυμα κατά του ρατσισμού έστειλε η 16χρονη Λίζα Ιτόγια, η οποία πρωταγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας Κορασίδων στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας.

Η 16χρονη γκαρντ, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς, επέλεξε μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στον τελικό του Eurobasket U16 να στείλει ένα ιδιαίτερα δυνατό μήνυμα μέσω των social media.

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Με ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε στον ρατσισμό που έχει αντιμετωπίσει λόγω του χρώματος του δέρματός της, αλλά και στην περηφάνια που αισθάνεται φορώντας τη φανέλα της Ελλάδας.

«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.

Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει», αναφέρει.

Η Ιτόγια πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά στα Ιωάννινα, έχοντας κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα.