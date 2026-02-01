Τρομερός Τζόκοβιτς: «Αλκαράθ, θα αναμετρηθούμε πολλές φορές τα επόμενα 10 χρόνια»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την ήττα με 3-1 από τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του Australian Open, είχε όμως τη διάθεση, όπως πάντα να κάνει χιούμορ στις δηλώσεις του.

Δεν περίμενε ο Τζόκοβιτς ότι θα κατάφερνε στα 38 του χρόνια να βρεθεί σε τελικό Grand Slam. Το έκανε όμως, και μπορεί να έχασε από τον Αλκαράθ, κέρδισε για ακόμα μία φορά την αγάπη του κοινού.

Ο Σέρβος ευχαρίστησε και τον Ναδάλ, που ήταν στις κερκίδες, αναφέροντας κιόλας ότι του φάνηκε περίεργο που τον έβλεπε να τον παρακολουθεί, μιας και είχε συνηθίσει να τον έχει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου.

Pierwszy raz w karierze przegrał finał Australian Open, do magicznej ćwiartki Wielkich Szlemów nie dobił, ale i tak był przez ostatnie dwa tygodnie SUPERBOHATEREM



Novak Djoković po porażce z Carlosem Alcarazem.



Duża klasa, spory luz i fachowa analiza#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/bY3cypnnGW — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 1, 2026

Τα λόγια του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα

«Συγχαρητήρια Κάρλος, ένα καταπληκτικό τουρνουά και δύο καταπληκτικές εβδομάδες. Αυτό που έκανες, η καλύτερη λέξη για να το περιγράψει είναι ιστορικό. Είναι θρυλικό και σου εύχομαι καλή τύχη για το υπόλοιπο της καριέρας σου. Είσαι νέος σαν εμένα και είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε πολλές φορές τα επόμενα 10 χρόνια… ΟΧΙ!

Πάντα πιστεύω στον εαυτό μου και είναι πραγματικά απαραίτητο όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο εναντίον απίστευτων παικτών όπως ο Σίνερ και ο Αλκαράθ. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω ότι δεν πίστευα ότι θα ξαναβρισκόμουν στην τελετή λήξης ενός Grand Slam. Ο Θεός ξέρει τι θα συμβεί αύριο, αλλά ήταν μια υπέροχη διαδρομή. Σας αγαπώ όλους.

Είχα ετοιμάσει μια ομιλία για νίκη και μια για ήττα. Αλλά θέλω να την κρατήσω σύντομη, αυτή είναι η στιγμή του Κάρλος. Τόση αγάπη και υποστήριξη φέτος δεν έχω ξαναζήσει στην Αυστραλία. Προσπάθησα να την ανταποδώσω με καλό τένις όλα αυτά τα χρόνια.

Θέλω να μιλήσω στον θρυλικό Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είναι στις κερκίδες. Προφανώς είναι πολύ περίεργο να σε βλέπω εκεί και όχι εδώ. Θέλω απλώς να πω ότι ήταν τιμή μου που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί σου και ότι το να σε έχω εδώ να παρακολουθείτε τον τελικό είναι η πρώτη φορά για μένα.

Υπάρχουν πάρα πολλοί Ισπανοί θρύλοι, ένιωσα σαν δύο εναντίον ενός απόψε – δεν ήταν δίκαιο!».