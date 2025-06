Τρομερός Βαγγέλης Παυλίδης: Ένα γκολ και δύο ασίστ στο Μπενφίκα – Όκλαντ 6-0

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σημειώνει ένα γκολ και να μοιράζει δύο ασίστ, η Μπενφίκα διέλυσε την αδύναμη Όκλαντ Σίτι με 6-0 και έκανε βήμα πρόκρισης στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η Μπενφίκα είχε πολύ εύκολο έργο κόντρα στην Όκλαντ Σίτι, με τους Πορτογάλους να διασύρουν τους Νεοζηλανδούς και τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει την ευκαιρία να γεμίσει ακόμα περισσότερο την στατιστική του.

Ο Ντι Μαρία άνοιξε το σκορ με πέναλτι, ενώ στο 53′ ο Παυλίδης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Μπρούνο Λάζε σκοράροντας έπειτα από όμορφη ατομική ενέργεια.

52′ GOAL! Pavlidis scores @SLBenfica ‘s second goal in Orlando! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/dOcw5fZBWX

Το 3-0 έκανε ο Ρενάτο Σάντσες, ενώ στο 76′ ο Παυλίδης από εκτελεστής έγινε δημιουργός και “σέρβιρε” το 4-0 στον Μπαρέιρο.

Το 5-0 έγραψε ο Μπαρέιρο δύο λεπτά αργότερα, ξανά με δημιουργό τον Βαγγέλη Παυλίδη.

78′ GOAL! @SLBenfica are on a roll here, and Barreiro scores the fifth one for the Portuguese club



Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/KYa6NjaarW