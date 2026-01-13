Τσάμπι Αλόνσο: Ποιοι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης χάρηκαν με την απόλυση του Ισπανού προπονητή

Η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης έφερε ικανοποίηση σε αρκετούς ποδοσφαιριστές των Μαδριλένων, καθώς ήταν γνωστό εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι ο Ισπανός προπονητής είχε χάσει τα αποδυτήρια.

Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Σύμφωνα με την Marca, εκείνοι που δεν αποχαιρέτησαν καν τον Τσάμπι Αλόνσο ήταν οι Βινίσιους, Μιλιτάο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μπέλιγχαμ, Μεντί, Μασταντουόνο, καθώς επίσης ο Μπραχίμ Ντίας που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο, αλλά και ο Έντρικ που πήγε πρόσφατα δανεικός στη Λιόν.

Οι περισσότεροι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης φρόντισαν, πάντως, να αποχαιρετήσουν τον πρώην πλέον προπονητή τους, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια.

Πρόκειται για τους Εμπαπέ, Κουρτουά, Ροντρίγκο, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Φραν Γκαρθία, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Αλάμπα, Ασένθιο, Θεμπάγιος, Λούνιν και Γκονσάλο.

Ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέας ομάδας και το σίγουρο είναι ότι δεν θα αργήσει να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς έχει ακόμα εξαιρετικό όνομα στην αγορά, μετά τη σπουδαία δουλειά του στον πάγκο της Λεβερκούζεν.