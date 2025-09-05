Τσαμπουκάς Σπανούλη με Αλδάμα: «What do you want, ρε;»

Ο Βασίλης Σπανούλης ζει με ένταση και πάθος κάθε στιγμή στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ του Βασίλη Σπανούλη νίκησε την Ισπανία με 90-86 για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket, με το παιχνίδι να είναι γεμάτο ένταση, μιας και η γαλανόλευκη έπαιζε την πρωτιά στον όμιλο και η Ισπανία την παρουσία της στη διοργάνωση.

Ο Βασίλης Σπανούλης έζησε με ένταση το παιχνίδι και είχε μερικά ξεσπάσματα από τον πάγκο, κυρίως προς τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι σφύριζαν με διαφορετικά κριτήρια στις δύο πλευρές του παρκέ, αδικώντας συνέχεια τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με τους σφυγμούς να έχουν φτάσει στον… Θεό, ο Σπανούλης θέλησε να υπερασπιστεί την ομάδα του και είχε έναν μικρό ταμπουκά με τον Σάντι Αλδάμα, τον οποίο ρώτησε με έντονο ύφος “What do you want, ρε;”.

Στο βίντεο κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να απολαμβάνει τη στιγμή, χαμογελώντας στον πάγκο.