Τσάβι Πασκουάλ: «Εγώ είμαι ο πιο υπεύθυνος για την ντροπή που προκαλέσαμε, το καλοκαίρι να δούμε αν θα συνεχίσουμε μαζί»

Ο Τσάβι Πασκουάλ ανέλαβε την Μπαρτσελόνα στα μέσα της σεζόν, αλλά παρότι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε κακή κατάσταση στην Ισπανία και τη Euroleague και μετά τη “βαριά” ήττα από τον Παναθηναϊκό, μέσα στη Βαρκελώνη, ο Τσάβι Βασκουάλ ανέλαβε την ευθύνη και τόνισε ότι το καλοκαίρι θα συζητήσει για το μέλλον της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Πασκουάλ

«Εγώ είμαι ο πιο υπεύθυνος για την ντροπή που προκαλέσαμε. Το καλοκαίρι θα είναι η ώρα να δούμε πού βρισκόμαστε και αν πρέπει να συνεχίσουμε μαζί.

Στέκομαι απόλυτα σε όσα είπα. Είναι πολύ απλό: όταν τελειώσει η σεζόν, πρέπει να δούμε ξεκάθαρα πού βρισκόμαστε. Για να είσαι στην Μπαρτσελόνα, πρέπει πρώτα να το αξίζεις. Μετά θα δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στο τέλος.

Πάντα λέω: “Όταν τελειώσει η σεζόν, θα δούμε τι είναι καλύτερο”. Αυτή είναι η επαγγελματική ζωή, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Εδώ είναι Μπαρτσελόνα – όποιος βρίσκεται εδώ, είναι για να κερδίζει. Το συμβόλαιό μου έχει ακόμη δύο χρόνια, άρα υπάρχει μια ασφάλεια, αλλά όλοι μαζί πρέπει να σκεφτούμε προς τα πού πηγαίνουμε. Στην Μπαρτσελόνα δεν υπάρχει άλλος δρόμος – πρόκειται για τη νίκη, όχι απλώς για συμμετοχή στην Ευρώπη. Αν μια μέρα νιώσω ότι δεν μπορώ να κάνω την ομάδα να κερδίζει, θα αποχωρήσω, πόσο μάλλον σε μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα».

Για το παιχνίδι με τη Μονακό: «Χρειαζόμαστε 21 νίκες για το Play-In και ακόμη κι έτσι μπορεί να μείνεις εκτός, αλλά οι πιθανότητες είναι καλές. Με δύο νίκες εξασφαλίζουμε θέση. Συνήθως χρειάζονται 23 νίκες για τα playoffs, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί».