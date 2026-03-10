Τσέλιε – ΑΕΚ: Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο θα διευθύνει την αναμέτρηση του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στην Σλοβενία για τη φάση των 16 του Conference League (12/03/26, 22:00) και ο Πορτογάλος διαιτητής, Λουίς Γκοντίνιο, θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης.

Ο Λουίς Γκοντίνιο έχει σφυρίξει ακόμα μία φορά σε παιχνίδι της ΑΕΚ, αλλά για την Super League κόντρα στον Άρη (2022-23) και αυτή τη φορά θα είναι ο «άρχοντας του αγώνα» του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ρουί Τεχέιρα και Πέντρο Μαρτίνς, 4ος ο Φάμπιο Βερίσιμο, ενώ στο VAR ορίστηκαν οι Αντρέ Ναρσίκο και Μπρούνο Εστεβές.

Η Ένωση θα κληθεί να πάρει τη ρεβάνς από τη σλοβενική ομάδα, καθώς είχε ηττήθει 3-1 στη League Phase εκτός έδρας και πλέον, με θετικό αποτέλεσμα στη Σλοβενία θα βάλει τις βάσεις για ένα εισιτήριο στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.