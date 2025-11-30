Αθλητικά

Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι του Λονδίνου, χαμένη ευκαιρία για τους «κανονιέρηδες»

Η Τσέλσι δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 38' για μαρκάρισμα του Μόισες Καϊσέδο και έπαιζε με παίκτη λιγότερο
Τσέλσι - Άρσεναλ
Ο Τζέιμς με τον Μαρτινέλι στο παιχνίδι Τσέλσι-Άρσεναλ/ Reuters/Matthew Childs

Η Άρσεναλ δεν πέρασε από το «Στάμφορντ Μπριτζ», καθώς η Τσέλσι είχε το πάθος και τη θέληση και παρότι έπαιζε παίκτη λιγότερο για πολλή ώρα πήρε το βαθμό της ισοπαλίας και έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου.

Η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες στο 38′ μετά από μαρκάρισμα του Καϊσέδο. Ο Άντονι Τέιλορ αρχικά είχε δώσει κίτρινη κάρτα, όμως μετά από χρήση του VAR ο Άγγλος διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον παίκτη από τον Ισημερινό.

Οι γηπεδούχοι παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο στο 48′ με κεφαλιά του Τσάλομπα άνοιξαν το σκορ και πίστεψαν σε μία νίκη που θα τους έβαζε για τα καλά στη μάχη του τίτλου. Η Άρσεναλ, όμως ισοφάρισε με κεφαλιά του Μερίνο στο 59′ εκμεταλλευόμενη το κενό στην άμυνα των γηπεδούχων.

Το παιχνίδι όλοκληρώθηκε ισόπαλο με τους «κανονιέρηδες» να χάνουν σημαντική ευκαιρία να πάρουν αυξήσουν τη διαφορά από τους «μπλε» του Λονδίνου, ενώ έπαιζαν με παίκτη λιγότερο στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του αγώνα.

Πλέον, με 30 βαθμούς η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της Premier League, ενώ η Τσέλσι είναι στην 3η θέση με 24 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Σίτι τους χωρίζει που είναι στη δεύτερη θέση με 25 βαθμούς.

