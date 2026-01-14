Τσέλσι – Άρσεναλ 2-3: Προβάδισμα πρόκρισης για τους «κανονιέρηδες» στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Η Άρσεναλ ήταν καλύτερη και πήρε προβάδισμα πρόκρισης από την Τσέλσι στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Αγγλίας, επικρατώντας με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Παρότι έχει εστιάσει στην Premier League και την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή, η Άρσεναλ πέρασε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, από την έδρα της Τσέλσι και πλέον έγινε “αφεντικό” για την πρόκριση στον τελικό. Ο Γουάιτ άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό και ο Γιόκερες διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 49′, πριν μειώσει για τους “μπλε” του Λονδίνου, ο Γκαρνάτσο στο 57′.

Ο Θουμπιμέντι έδωσε όμως ξανά στην Άρσεναλ προβάδισμα δύο τερμάτων, πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ και πάλι ο Γκαρνάτσο στο 83′, για να δώσει… ελπίδες στην ομάδα του ενόψει της ρεβάνς στην έδρα των “κανονιέρηδων.

Τα αποτελέσματα στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (53′ Σεμένιο, 90+9′ Τσερκί)

Τσέλσι – Άρσεναλ 2-3 (57′, 83′ Γκαρνάτσο – 7′ Γουάιτ, 49′ Γκιόκερες, 71′ Ζουπιμέντι)

Οι ρεβάνς των ημιτελικών

03/02 22:00 Άρσεναλ – Τσέλσι

04/02 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ