Τσέλσι – Φούλαμ 2-0: Άνετη νίκη για τους «μπλε» του Λονδίνου στην Premier League

Η Τσέλσι επικράτησε χωρίς να… ιδρώσει με 2-0 της Φούλαμ στο ντέρμπι του Λονδίνου και πήρε τη δεύτερη σερί νίκη της στην Premier League, ανεβαίνοντας προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Με τη Φούλαμ να έχει ένα ακυρωμένο γκολ μέσω VAR στο ξεκίνημα του αγώνα και την Τσέλσι να ανοίγει το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Πέδρο, η “πλάστιγγα” έγειρε εύκολα προς την πλευρά των “μπλε” του Λονδίνου, οι οποίοι και δείχνουν να βρίσκουν ρυθμό στην Premier League.

Ο Έντσο Φερνάντες “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του με πέναλτι στο 56′ και το σκορ δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την Τσέλσι να φθάνει τους 7 βαθμούς σε 3 αγώνες, την ώρα που οι “Cottagers” γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μετά από δύο σερί ισοπαλίες.