Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Θρίαμβος για τους Πολίτες και γερά στο κόλπο της κατάκτησης της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της Premier League, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να διαλύσει την Τσέλσι με 3-0 στο Λονδίνο.

Με τη νίκη αυτή, η Μάντσεστερ Σίτι μείωσε στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και μπήκε και πάλι γερά στο κόλπο του τίτλου στην Premier League, αφού έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Λονδρέζους, ενώ ακολουθεί και το μεταξύ τους ντέρμπι στο Έτιχαντ.

Το πρώτο 20λεπτο ήταν μονόλογος των γηπεδούχων. Χαμένες ευκαιρίες με τους Κόουλ Πάλμερ (6’) και Ζοάο Πέδρο (9’), ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ του Μαρκ Κουκουρέγια (16’) και απίθανη επέμβαση του Τζίτζι Ντοναρούμα στην προσπάθεια του Πέδρο Νέτο (19’). Κι αφού δεν ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε σιγά-σιγά τα ηνία.

Κι αν οι Αντουάν Σεμένιο (45’) και Έρλινγκ Χάαλαντ (47’) δεν τα κατάφεραν, δε συνέβη το ίδιο με τον Νίκο Ο’Ράιλι. Ο νεαρός αμυντικός με κεφαλιά στο 51’ μετά τη σέντρα του Ράιαν Τσερκί άνοιξε το σκορ, με την Τσέλσι να… καταρρέει. Ο Τσερκί ήταν δημιουργός και του 0-2 έξι λεπτά μετά, με κοντινή εκτέλεση κόρνερ που είχε ως τελικό αποδέκτη τον Μαρκ Γκουεχί που από κοντά δε λάθεψε. Το καλό για τη Σίτι τρίτωσε στο 68’, με τον Ζερεμί Ντοκού να εκμεταλλεύεται τα δώρα της άμυνας των Λονδρέζων.

Κουκουρέγια (83’) και Πάλμερ (84’) προσπάθησαν να… σώσουν την τιμή της ομάδας του Λίαμ Ρόζενιορ, αλλά ο Ντοναρούμα κράτησε απαραβίαστη την εστία του.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής στην Premier League

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3′ πέν, 76′ Τιάγκο – 26′ Μπέτο, 90’+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43′,89′ Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

(36′ Νγκουμοχα, 40′ Σαλάχ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1

(80’, 90’+4’πέν. Ματετά – 43’ Οσουλά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

(38’ Γουίλιαμς – 23’αυτ. Μουρίγιο)

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

(61’ Μουκιέλε)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(51’ Ο’ Ράιλι, 57’ Γκουεχί, 68’ Ντοκού)

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4

Η βαθμολογία (σε 32 αγώνες)

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 64 -31αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.

Άστον Βίλα 55

Λίβερπουλ 52

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 47

Έβερτον 47

Μπράιτον 46

Σάντερλαντ 46

Μπόρνμουθ 45

Φούλαμ 44

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 33 -31αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 33

Γουέστ Χαμ 32

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17