Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στο ντεμπούτο του με τη Χαλ – Βασικός κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Στις 5 Αυγούστου ανακοινώθηκε και τρεις ημέρες μετά ο Έλληνας τερματοφύλακας κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο με την αγγλική ομάδα
(AP Photo
(AP Photo/Patrick Post)
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Στο αρχικό σχήμα της Χαλ για το ματς προετοιμασίας απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, πραγματοποιώντας έτσι την πρώτη του -ανεπίσημη- εμφάνιση με την αγγλική ομάδα.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ανακοινώθηκε από τη Χαλ στις 5 Αυγούστου, με την Χαλ να δίνει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του και να πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία του.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έγινε έτσι ο τρίτος ποδοσφαιριστής για τον οποίο η Χαλ έχει δαπανήσει ποσό μεγαλύτερο των 10 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δείχνει και το πόσο σημαντική επένδυση αποτελεί για τον αγγλικό σύλλογο.

Ο Τζολάκης μπαίνει έτσι σταδιακά στο νέο του περιβάλλον της Χαλ, με το φιλικό απέναντι στην Άιντραχτ να του δίνει την ευκαιρία να πάρει τα πρώτα του λεπτά ως βασικός στην ομάδα της Premier League.

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