Αθλητικά

Ίντερ – Γιουβέντους 2-1: Δείχνουν τα «δόντια» τους από τα φιλικά οι πρωταθλητές Ιταλίας

Ντιμάρκο και Ντιού χάρισαν τη φιλική νίκη στην Ίντερ
Ο Μπονί
Ο Μπονί κόντρα στη Γιουβέντους / Reuters (AAP Image/Ingo Burkhardt)
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Η Ίντερ συνεχίζει από εκεί που ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Ιταλία και μετά την εξαιρετική εικόνα της κόντρα στη Μίλαν, ήταν καλύτερη και από τη Γιουβέντους σε νέα φιλική αναμέτρηση, επικρατώντας με 2-1.

Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο σκόραρε για ένα ακόμη φιλικό ματς και άνοιξε το σκορ για την Ίντερ στο 20ο λεπτό του αγώνα, ενώ ο Άντι Ντιούφ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 62′, χαρίζοντας ουσιαστικά και τη νίκη στην ομάδα του επί της Γιουβέντους.

Στη συνέχεια, ο Κίβου προχώρησε σε 9 αλλαγές και η Γιουβέντους μείωσε στο 85′ με τον Κονσεϊσάο, αλλά το σκορ δεν άλλαξε στα τελευταία λεπτά και οι “νερατζούρι” πανηγύρισαν στο φινάλε.

Ίντερ και Γιουβέντους προετοιμάζονται πλέον για την πρεμιέρα της Serie A στις 22 Αυγούστου.

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