Γνωστή γίνεται απόψε (05.05.2021 – 22:00) η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Champions League. Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης «μάχονται» στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για το δεύτερο «εισιτήριο» της «μεγάλης» αναμέτρησης που θα γίνει στις 29 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε… θέση για τον τελικό του Champions League μετά και τη δεύτερη της νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον περιμένει τον αντίπαλο της στον αγώνα της 29ης Μαΐου, που θα προκύψει από το Τσέλσι – Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην Τσέλσι αρκεί στο Λονδίνο μία ισοπαλία χωρίς σκορ για να προχωρήσει στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, έχοντας φέρει 1-1 στο ματς του «Αλφρέδο ντι Στέφανο».

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ πέτυχε το γκολ που έψαχνε στην Ισπανία με τον Κριστιάν Πούλισικ και γνώρισε την ισοφάριση από τον Καρίμ Μπενζεμά.

Οποιαδήποτε άλλη ομάδα ίσως να είχε ελάχιστες ελπίδες, αλλά η «φανέλα» της Ρεάλ Μαδρίτης –έστω και με τέτοια τραγική άμυνα- «κουβαλάει» 13 κατακτήσεις Champions League.

