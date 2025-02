Τσεχία – Ελλάδα 89-93: Ο μαγικός Βασίλης Τολιόπουλος έδωσε στη «γαλανόλευκη» τη νίκη και τη πρόκριση στο Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε 93-89 την Τσεχία εκτός έδρας σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με την «γαλανόλευκη» να κερδίζει στην παράταση, έχοντας κορυφαίο παίκτη του αγώνα τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος «ζωγράφισε» στο παρκέ.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της Εθνικής μπάσκετ επί της Τσεχίας με 93-89, αποτέλεσμα που εξασφαλίζει για την «γαλανόλευκη» την πρόκριση στo Eurobasket 2025!

Ο διεθνής γκαρντ, με ένα απίστευτο τρίποντο 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, ισοφάρισε το σκορ σε 77-77, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Eκεί νέα καθοριστικά σουτ, ο Τολιόπουλος υπέγραψε τη νίκη της Εθνικής, με τον ίδιο να έχει άξιο συμπαραστάτη τον Ιωάννη Παπαπέτρου ο οποίος ήταν πολύ καλός, βοηθώντας αρκετά.

