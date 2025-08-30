Τσεχία – Εσθονία 75-89: Νίκη «πάρτι» των Εσθονών στο Eurobasket

Η Εσθονία έστησε το δικό της “πάρτι” μέσα στη Λετονία και επικράτησε με το επιβλητικό 89-75, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της στο Eurobasket 2025 και ρίχνοντας τους Λετονούς στο καναβάτσο.

Με χιλιάδες Εσθονούς να κάνουν το σύντομο ταξίδι μέχρι τη Ρίγα, η εθνική τους ομάδα μπήκε από την αρχή δυνατά στην αναμέτρηση και βρέθηκε με διαφορά 18 πόντων από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, βάζοντας τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση επί της Λετονίας στο Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια, αλλά η Εσθονία ήταν καλύτερη και δεν “απειλήθηκε” σε κανένα σημείο του αγώνα, με τους Κουλαμάε και Ντρελ να πετυχαίνουν από 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89

Τα στατιστικά των παικτών

Τσεχία (Οκάμπο): Ζίντεκ 14 (3/5 τρίποντα), Χρούμπαν 7 (1/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Κέιβαλ, Πετέρκα 13 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπόχατσικ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Σέναλ 1, Κρίβανεκ 3, Κρέιτσι 10 (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κριζ 2, Βάλιντ 4, Σβόμποντα 9 (2/3 δίποντα), Κίζλινκ 5 (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα)

Εσθονία (Ράνουλα): Ντρελ 15 (7/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρόσενθαλ 2, Ραϊέστε 8 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρέιερ 10 (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρκαταμ, Τας 7 (6 ριμπάουντ), Χέρμετ 2, Γιόσαρ 10 (3/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίσμα 9 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Κόνοντσουκ 10 (5/7 δίποντα), Κουλαμάε 16 (4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ)