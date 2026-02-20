Τσικίνιο: «Σπίτι μου ο Ολυμπιακός, απίστευτη η στήριξη του κόσμου»

Τσικίνιο και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν για αρκετά χρόνια ακόμα την κοινή πορεία τους.

Ο Τσικίνιο ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδας και τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο στα social media με αφορμή την ανανέωση του Πορτογάλου, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να εκφράζει ι την ικανοποίησή για το νέο συμβόλαιο και να χαρακτηρίζει ως «σπίτι» του τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση περισσότερων τίτλων, ενώ αναφέρθηκε και στους οπαδούς του Πειραιωτών.

Παραμένει ερυθρόλευκος ο Τσικίνιο! / Chiquinho stays in the red & white family! pic.twitter.com/KYyS8vAt8t ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 20, 2026

«Αυτό που σημαίνει για μένα η ανανέωση είναι η αναγνώριση της δουλειάς μου και της δέσμευσης μου στον Σύλλογο. Από τότε που ήρθα νομίζω πως έχω δώσει όλο μου τον εαυτό κι έχω δείξει την καλύτερη εκδοχή μου. Νομίζω λοιπόν πως όταν είναι έτσι τα πράγματα, σε ανταμείβουν με μία ανανέωση.

Θεωρώ πως πιστεύουν σε εμένα και αυτό που υπόσχομαι είναι να συνεχίσω να δουλεύω για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για αυτή την ομάδα. Ο Ολυμπιακός για εμένα αυτή την στιγμή είναι οικογένεια, είναι σπίτι. Στην οικογένεια μου αρέσει που ζούμε εδώ στην Αθήνα σε αυτή την πόλη, που είμαστε σε αυτόν τον Σύλλογο. Από την πρώτη μέρα όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι στο σπίτι μου, επομένως είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ.

Όταν φοράς αυτή την φανέλα, θέλεις πάντα να κερδίζεις τίτλους. Ο σύλλογος και η ιστορία του μιλάνε από μόνα τους. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, για να κερδίζουμε τίτλους, γιατί σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε για να κερδίσουμε. Σε κάθε προπόνηση πρέπει αν έχουμε αυτή την νοοτροπία του να θέλουμε πάντα περισσότερα. Πρέπει να δουλεύουμε, να θέλουμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και να κερδίσουμε τίτλους. Αυτό το θέλουμε πάντα.

Ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς μας για την αγάπη που μου δείχνουν, ακόμη μια φορά, γιατί από την πρώτη μέρα ένιωσα μια απίστευτη στήριξη. Πάντα μου δίνουν κίνητρο και αυτό για εμένα σημαίνει πολλά. Να είναι λοιπόν πάντα μαζί μας, γιατί θα τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος για την ομάδα», τόνισε ο Τσικίνιο.