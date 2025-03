Τσιτσιπάς – Αλιασίμ 2-0: Διέλυσε τον Καναδό στο Ντουμπάι και κατέκτησε το 12ο τίτλο στην καριέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι και πάλι εδώ! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επέστρεψε στους τίτλους, κατακτώντας το πρώτο 500αρι τουρνουά της καριέρας του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέλυσε τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ με 2-0 σετ (6-3, 6-3) στον τελικό του Ντουμπάι, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του δωδέκατου τίτλου καριέρας αλλά και την επιστροφή στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης, αφού τη Δευτέρα (3/3/2025) θα σκαρφαλώσει στην ένατη θέση.

Αυτή ήταν η 7η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αλιασίμ στις δέκα φορές που οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι. Για τον τίτλο του τουρνουά του Ντουμπάι, ο “Tsitsifast” θα γίνει κατά 583.5000 ευρώ πλουσιότερος, ενώ ο φιναλίστ Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ θα προσθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του 313.930 ευρώ.

O τελικός διήρκεσε μία ώρα και 29 λεπτά, με τον 26χρονο Έλληνα τενίστα να αποδεικνύει την ανωτερότητά του, με δυνατά «φίνις» και στα δύο σετ, χάρη στο εξαιρετικό σερβίς του.

Σε ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του, ο Τσιτσιπάς έσβησε συνολικά 7 break point του αντιπάλου σε ισάριθμες περιπτώσεις. Έτσι, αν και είχε ηττηθεί στον τελικό στο Ντουμπάι το 2019 και το 2020, από τους Τζόκοβιτς και Φέντερερ, το 2025 αποδείχτηκε η χρονιά του με αντίπαλο τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Dubai Champion @steftsitsipas defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 for his first ATP 500 title! #DDFTennis pic.twitter.com/ka8zwaFtoA